Stačí vziať lyže a vyjsť z domu: V slovenskom meste otvorili vlek priamo pod sídliskom, zajazdíte si zadarmo

Zima sa na Považí naplno prihlásila o slovo a obyvatelia Považskej Bystrice majú nezvyčajnú možnosť. Na lyže nemusia cestovať mimo mesta, zalyžovať si môžu priamo pod sídliskom Rozkvet, kde sa spustil lyžiarsky vlek Mašková.
Mesto informovalo, že otvorenie vleku umožnili priaznivé snehové podmienky. Prevádzka je zatiaľ naplánovaná na pondelok a utorok, ďalšie dni bude samospráva zvažovať podľa vývoja počasia.
Lyžovanie je určené najmä pre rekreačných lyžiarov
Lyžiarsky vlek Mašková sa nachádza priamo v meste a je vhodný pre rekreačných aj začínajúcich lyžiarov. Ide o jednoduchý svah, ktorý ponúka možnosť využiť zimné počasie bez náročného cestovania do horských stredísk. Práve dostupnosť je jedným z hlavných dôvodov, prečo si mestská lyžovačka získava pozornosť miestnych.
Bezplatný vlek vyvolal medzi obyvateľmi diskusiu
Pozornosť vzbudila aj informácia, že vlek je pre verejnosť dostupný zadarmo. V komentároch sa preto objavili rôzne reakcie. Objavili sa aj skeptické reakcie, ktoré upozorňujú na krátke trvanie zimy.
„Ste sa skoro zobudili, od štvrtka už bude oteplenie a dážď,“ reagoval jeden z komentujúcich. Iní sa však na situáciu pozerajú zmierlivejšie a pripomínajú, že aj krátke obdobie so snehom má zmysel využiť. „Buďte radi aj za tých pár dní,“ zaznelo v ďalšom komentári.
Nechýbali ani ironické poznámky a otázky smerujúce k samotnému svahu. „Svah je upravený?“ pýtal sa jeden z obyvateľov, ďalší zas poznamenal, že vlek mohol byť spustený skôr. „Cez prázdniny ste mali začať,“ odkázal v komentári.
Lyžiarsky vlek je momentálne k dispozícii v pondelok a utorok v čase od 13.00 hod. do 16.30 hod. Mesto zároveň uvádza, že v prípade priaznivých podmienok môže jeho prevádzka pokračovať aj v ďalších dňoch.
