Stačí vziať lyže a vyjsť z domu: V slovenskom meste otvorili vlek priamo pod sídliskom, zajazdíte si zadarmo

Foto: Facebook/Mesto Považská Bystrica

Nina Malovcová
Stačí si obuť lyže a vyraziť.

Zima sa na Považí naplno prihlásila o slovo a obyvatelia Považskej Bystrice majú nezvyčajnú možnosť. Na lyže nemusia cestovať mimo mesta, zalyžovať si môžu priamo pod sídliskom Rozkvet, kde sa spustil lyžiarsky vlek Mašková.

Mesto informovalo, že otvorenie vleku umožnili priaznivé snehové podmienky. Prevádzka je zatiaľ naplánovaná na pondelok a utorok, ďalšie dni bude samospráva zvažovať podľa vývoja počasia.

Lyžovanie je určené najmä pre rekreačných lyžiarov

Lyžiarsky vlek Mašková sa nachádza priamo v meste a je vhodný pre rekreačných aj začínajúcich lyžiarov. Ide o jednoduchý svah, ktorý ponúka možnosť využiť zimné počasie bez náročného cestovania do horských stredísk. Práve dostupnosť je jedným z hlavných dôvodov, prečo si mestská lyžovačka získava pozornosť miestnych.

Bezplatný vlek vyvolal medzi obyvateľmi diskusiu

Pozornosť vzbudila aj informácia, že vlek je pre verejnosť dostupný zadarmo. V komentároch sa preto objavili rôzne reakcie. Objavili sa aj skeptické reakcie, ktoré upozorňujú na krátke trvanie zimy.

„Ste sa skoro zobudili, od štvrtka už bude oteplenie a dážď,“ reagoval jeden z komentujúcich. Iní sa však na situáciu pozerajú zmierlivejšie a pripomínajú, že aj krátke obdobie so snehom má zmysel využiť. „Buďte radi aj za tých pár dní,“ zaznelo v ďalšom komentári.

Nechýbali ani ironické poznámky a otázky smerujúce k samotnému svahu. „Svah je upravený?“ pýtal sa jeden z obyvateľov, ďalší zas poznamenal, že vlek mohol byť spustený skôr. „Cez prázdniny ste mali začať,“ odkázal v komentári.

Lyžiarsky vlek je momentálne k dispozícii v pondelok a utorok v čase od 13.00 hod. do 16.30 hod. Mesto zároveň uvádza, že v prípade priaznivých podmienok môže jeho prevádzka pokračovať aj v ďalších dňoch.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac