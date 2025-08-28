Uložte si tento tip na výlet: Na Slovensku pribudla jedinečná atrakcia, stojí 0 € a láka návštevníkov

Foto: TASR, Lenka Hanesová

Michaela Olexová
SITA
Tip na výlet
Vedie cez 8 tematických zastávok a súčasťou je aj hojdačka s výhľadom v tvare vtáčieho hniezda.

Na Chopku nájdete jedinečnú novinku, ktorá spája Liptov a Horehronie a ponúka výhľady, interaktívne prvky a kúsok histórie. Návštevníci sa sem dostanú zo severnej aj južnej strany lanovkou či pešo. Projekt prináša jedinečný zážitok v srdci Nízkych Tatier a zároveň pripomína, že turizmus a ochrana prírody môžu ísť ruka v ruke.

Liptov a Horehronie spája nový Panoramatický chodník Chopok, ktorý od 22. júla ponúka dovolenkárom jedinečný zážitok v srdci Nízkych Tatier. Projekt vznikol v spolupráci oblastných organizácií cestovného ruchu Región Liptov a Horehronie, Národného parku Nízke Tatry, strediska Jasná a urbárskych spoločenstiev.

Ako dodáva portál Jasná, za návštevu samotného chodníka zároveň nezaplatíte ani jedno euro.

Vtáčia hojdačka a šialené výhľady

Chodník sa začína na vrcholovej stanici lanovky Chopok a je prístupný zo severnej aj z južnej strany.

„Trasa sa začína priamo na našej vrcholovej stanici lanovky Chopok, to znamená, že sa na ňu môžu napojiť turisti a dovolenkári prichádzajúci pešo alebo lanovkami zo severnej – z liptovskej aj južnej horehronskej strany Chopka,“ uviedol riaditeľ strediska Jasná Jiří Trumpeš.

Chodník vedie cez 8 tematických zastávok, ktoré náučnou aj zábavnou formou približujú krásy a výzvy horského prostredia.

Prvým miestom je fotopoint – brána Jasná, nasleduje 3D panoráma Tatier, pohľad do zákulisia lanových technológií, vzdelávacia tabuľa o ochrane prírody, stôl dvoch regiónov, informácie o horskom podnebí, zaujímavosti o výstavbe trás a hojdačka s výhľadom v tvare vtáčieho hniezda.

„Veríme, že sa Panoramatický chodník Chopok stane obľúbeným pre návštevníkov Liptova aj Horehronia. A okrem krásnych výhľadov ponúkne aj hodnotné informácie, a pripomenie, že ochrana prírody ide ruka v ruke s rozvojom turizmu. Tento projekt je dôkazom, že spolupráca regiónov dokáže prinášať zmysluplné a inovatívne riešenia,“ povedala riaditeľka Region Liptov Darina Bartková.

Chodník odhaľuje aj minulosť výstavby turistických trás na Chopku, na ktorej sa v minulom storočí podieľali najmä študenti.

„Celé sa to začalo v roku 1967. O vtedajšiu výstavbu chodníkov v Nízkych Tatrách sa postarali vysokoškoláci, ktorých volali ‚chodnikári‘,“ pripomenula riaditeľka Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková. Projekt finančne podporilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR sumou 56 500 eur.

