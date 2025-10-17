Ukrajinskej jednotke sa opäť podaril husársky kúsok: Nastala totálna demolácia, Azov rozmetal ruský konvoj na kusy

Ukrajinská 12. brigáda Azov dosiahla ďalší významný úspech na frontovej línii v Doneckej oblasti. Podľa vyhlásenia jednotky sa jej podarilo zastaviť masívny ruský útok v okolí mesta Pokrovsk. Koordinovaná obranná operácia ukrajinských síl viedla k úplnému zničeniu nepriateľského konvoja a likvidácii najmenej 78 ruských vojakov.
Pravosť záberov z bojiska, ktoré kolujú na sociálnych sieťach, však nie je možné nezávisle overiť. Podľa dostupných informácií podnikli ruské jednotky mechanizované útoky v smere na osadu Razine a mesto Myrnohrad, ktoré spolu s Pokrovskom čelia čiastočnému obkľúčeniu. Informovala CNN Prima.
Zapojilo sa delostrelectvo, drony aj vzdušné sily
Ukrajinskí obrancovia však aj napriek presile dokázali nápor zastaviť. Do boja sa zapojilo približne 20 ruských vozidiel, ktoré boli následne zničené v sérii presne koordinovaných protiútokov. Na videách zverejnených Azovom je vidieť, ako sa celý konvoj mení na horiace trosky.
„Vďaka včasnému zamíňovaniu územia a koordinovanej spolupráci jednotiek sa podarilo zmariť nepriateľské plány,“ uviedla brigáda Azov na sociálnych sieťach.
Podľa jej vyhlásenia bol úspech výsledkom tesnej spolupráce viacerých zložiek. Zapojilo sa delostrelectvo, drony aj vzdušné sily. Ukrajinské jednotky podľa Azova počas boja zničili deväť ruských bojových vozidiel pechoty, štyri obrnené transportéry, tri tanky a tri motocykle.
Celkový počet eliminovaných ruských vojakov odhadujú na najmenej 78.
Z pluku Azov sa stala legitímna brigáda
Azov, ktorý sa v roku 2023 reorganizoval z pluku na brigádu, pôsobí v okolí Pokrovsku pravidelne od leta 2024. Pokrovsk a jeho okolie sú už viac než rok dejiskom jedných z najtvrdších bojov na Donbase.
Mesto má strategický význam – jeho prípadné dobytie by Moskve otvorilo cestu k ďalším kľúčovým baštám ukrajinskej obrany. Výsledok týchto bojov tak môže zásadne ovplyvniť ďalší vývoj celej ruskej invázie.
