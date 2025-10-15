Mimoriadna situácia na strednom Slovensku: Mesto varuje obyvateľov, nastal zosuv svahu

Lucia Mužlová
TASR
Ako uviedla samospráva, územie okolo zosuvu bolo opáskované a obyvateľov žiada, aby to rešpektovali.

Na území mesta Brezno vyhlásili mimoriadnu situáciu pre zosuv svahu nad parkoviskom nového bytového domu na Ulici MPČĽ – Mazorníkovo. Po odbornom posúdení ju vyhlásil primátor Tomáš Abel s účinnosťou od 14. októbra. Samospráva o tom informovala v stredu na sociálnej sieti. 

„V zimných mesiacoch roka 2023 došlo pri odkopanom svahu pravdepodobne vplyvom zvýšeného premočenia zemného telesa k zosuvu svahu v mieste, kde má byť realizovaný objekt SO 04 Oporné múry, financovaný z vlastných zdrojov. Odlučná trhlina zosuvu bola vytvorená vo vzdialenosti zhruba osem až desať metrov od pôvodnej hornej hrany svahu výkopu. Došlo tak k narušeniu oporného múru na priľahlom parkovisku,“ vysvetlilo mesto.

Oblasť opáskovali

Vzhľadom na to, že dochádza k zosuvu svahu na novostavbe bytového domu, ktorý ohrozuje majetok a infraštruktúru mesta, je potrebné v zasiahnutej oblasti bezodkladne vykonať záchranné a zabezpečovacie práce smerujúce k odvráteniu hrozby mimoriadnej udalosti.

Ako uviedla samospráva, územie okolo zosuvu bolo opáskované a obyvateľov žiada, aby to rešpektovali. Platí zákaz vstupu do zasiahnutej oblasti pre nepovolané osoby. V ohrozenom území sú uzavreté miestne komunikácie. Robí sa monitoring stability svahu a priebežné hodnotenie rizík odborníkmi. Zároveň prebieha verejné obstarávanie na realizátora sanačných prác.

„Verím, že čoskoro daný problém vyriešime a do konca roka odovzdáme nové nájomné byty nájomníkom,“ dodal Abel na sociálnej sieti.

