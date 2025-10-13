Ukrajinská protiofenzíva naberá na sile: Zelenskyj hlási postup v Záporoží aj Donecku, hrozba Tomahawkov z USA rastie

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Zelenskyj hovorí o úspechoch, Trump zvažuje dodávky Tomahawkov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu povedal, že ukrajinské sily pri svojej protiofenzíve postúpili v Záporožskej oblasti na juhu krajiny, ako aj v Doneckej oblasti na východe. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

Kyjev niekoľko týždňov uvádza, že jeho sily pokročili okolo mesta Dobropiľľa neďaleko logistického uzla Pokrovsk, jedného z hlavných cieľov ruských jednotiek pomaly postupujúcich na západ cez Doneckú oblasť. Zelenskyj vo večernom videopríhovore povedal, že ukrajinská armáda postúpila za deň o viac ako tri kilometre ďalej na juh v Záporožskej oblasti.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Ukrajina chce posilniť protivzdušnú obranu: Na stole sú podľa Zelenského solídne dohody s USA, reč bola aj o raketách Tomahawk
2.
Takto to funguje: USA majú Ukrajine pomáhať pri útokoch na ruskú energetickú infraštruktúru
3.
Rusko má problém, ekonomika spomaľuje: Najväčšie priemyselné spoločnosti prepúšťajú a posielajú ľudí na nútenú dovolenku
Zobraziť všetky články (1321)

Oslobodenie dediny Mali Ščerbaky

„V tomto čase ukrajinské jednotky pokračujú v našich protiofenzívnych aktivitách neďaleko Dobropille, ale tiež v iných sektoroch – najmä v Záporožskej oblasti neďaleko Orichiva,“ vyhlásil. Ukrajinská armáda oznámila, že dostala pod kontrolu dedinu Mali Ščerbaky, nachádzajúcu sa medzi Orichivom a riekou Dneper.

Ruské ministerstvo obrany vo svojej v správe nespomenulo ukrajinský postup ani zmienenú dedinu. Uviedlo však, že ruská armáda zasiahla ukrajinské jednotky a techniku v Záporožskej oblasti vrátane dediny Novoandrijivka, ktorá sa nachádza neďaleko dediny Mali Ščerbaky a mesta Orichiv.

Foto: SITA/AP

Úrady v Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti oznámili troch mŕtvych a viacerých zranených pri ruských útokoch. Reuters pripomína, že nemohol nezávisle overiť správy z bojiska jednej ani druhej strany.

Bombové hrozby ochromili železničnú dopravu

Séria anonymných bombových hrozieb opätovne narušila železničnú dopravu na celom území Ukrajiny, uviedli v nedeľu tamojšie úrady. TASR informuje podľa správy agentúry DPA. Polícia spresnila, že osobný vlak smerujúci do Záporožia bol nútený zastaviť v dedine Burštyn, kde boli cestujúci evakuovaní do bezpečnej vzdialenosti, zatiaľ čo špecialisti a pátracie psy prehľadávali vagóny vlaku, či sa v nich nenachádzajú výbušniny.

Po prehľadaní vagónov a následnom vydaní povolenia na premávku vlak pokračoval v jazde. Podľa ukrajinskej tlačovej agentúry UNIAN bolo po podobných hrozbách zastavených a skontrolovaných aj niekoľko ďalších vlakov v rôznych oblastiach krajiny, píše DPA. Medzi nimi bola aj linka Dipro – Budapešť, ktorá spája Ukrajinu s Maďarskom.

Podobné incidenty boli v krajine hlásené aj v uplynulých dňoch, hoci v žiadnom z dotknutých vlakov, a to ani na medzinárodných trasách, neboli nájdené žiadne výbušné zariadenia. Preventívne kontroly však spôsobili meškania. Úrady doposiaľ neposkytli žiadne informácie o možných motívoch alebo pôvode hrozieb, dodáva nemecká agentúra.

Trump hrozí Rusku dodávkou rakiet Tomahawk

Americký prezident Donald Trump varoval v nedeľu Rusko, že by mohol poslať Kyjevu rakety dlhého doletu Tomahawk, ak Moskva neukončí vojnu na Ukrajine. Znova tak naznačil, že by mohol zvýšiť tlak na Moskvu. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.

Foto: SITA/AP

„Mohol by som povedať, ,pozrite, ak sa táto vojna nevyrieši, pošlem im Tomahawky‘,“ povedal Trump novinárom počas letu do Izraela. „Tomahawky sú neuveriteľná zbraň, veľmi útočná zbraň. A, úprimne povedané, Rusko to nepotrebuje.“ Trump sa vyjadril po tom, ako v nedeľu telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorému podľa vlastných slov spomenul možné dodanie rakiet Tomahawk.

Putin reaguje znepokojene

Moskva vyjadrila „krajné znepokojenie“ nad potenciálnym poskytnutím týchto striel Ukrajine. Ruský prezident Vladimir Putin povedal, že ak Spojené štáty dodajú Kyjevu rakety dlhého doletu, vážne to poškodí vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom. Trump v posledných týždňoch zaujal výrazne tvrdší postoj voči Putinovi po tom, ako ruský líder odmietol priame rozhovory so Zelenským.

Prezident USA v septembri vyhlásil, že sa domnieva, že Ukrajina by mohla získať späť všetko svoje územie obsadené Ruskom. V minulosti pritom opakovane vyzýval Kyjev, aby urobil ústupky s cieľom ukončiť vojnu. Šéf Bieleho domu však dosiaľ odoláva Zelenského žiadostiam o Tomahawky. Tie by umožnili Ukrajine útočiť hlbšie na ruskom území a vyvinúť na Putina tlak, aký je podľa ukrajinského lídra potrebný na privedenie Ruska k mierovým rokovaniam.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrťNajznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosťMichaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť
Katastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusyKatastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusy
Taxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocitTaxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocit
Slováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapilSlováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac