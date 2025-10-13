Ukrajinská protiofenzíva naberá na sile: Zelenskyj hlási postup v Záporoží aj Donecku, hrozba Tomahawkov z USA rastie

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu povedal, že ukrajinské sily pri svojej protiofenzíve postúpili v Záporožskej oblasti na juhu krajiny, ako aj v Doneckej oblasti na východe. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Kyjev niekoľko týždňov uvádza, že jeho sily pokročili okolo mesta Dobropiľľa neďaleko logistického uzla Pokrovsk, jedného z hlavných cieľov ruských jednotiek pomaly postupujúcich na západ cez Doneckú oblasť. Zelenskyj vo večernom videopríhovore povedal, že ukrajinská armáda postúpila za deň o viac ako tri kilometre ďalej na juh v Záporožskej oblasti.
Oslobodenie dediny Mali Ščerbaky
„V tomto čase ukrajinské jednotky pokračujú v našich protiofenzívnych aktivitách neďaleko Dobropille, ale tiež v iných sektoroch – najmä v Záporožskej oblasti neďaleko Orichiva,“ vyhlásil. Ukrajinská armáda oznámila, že dostala pod kontrolu dedinu Mali Ščerbaky, nachádzajúcu sa medzi Orichivom a riekou Dneper.
Ruské ministerstvo obrany vo svojej v správe nespomenulo ukrajinský postup ani zmienenú dedinu. Uviedlo však, že ruská armáda zasiahla ukrajinské jednotky a techniku v Záporožskej oblasti vrátane dediny Novoandrijivka, ktorá sa nachádza neďaleko dediny Mali Ščerbaky a mesta Orichiv.
Úrady v Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti oznámili troch mŕtvych a viacerých zranených pri ruských útokoch. Reuters pripomína, že nemohol nezávisle overiť správy z bojiska jednej ani druhej strany.
Bombové hrozby ochromili železničnú dopravu
Séria anonymných bombových hrozieb opätovne narušila železničnú dopravu na celom území Ukrajiny, uviedli v nedeľu tamojšie úrady. TASR informuje podľa správy agentúry DPA. Polícia spresnila, že osobný vlak smerujúci do Záporožia bol nútený zastaviť v dedine Burštyn, kde boli cestujúci evakuovaní do bezpečnej vzdialenosti, zatiaľ čo špecialisti a pátracie psy prehľadávali vagóny vlaku, či sa v nich nenachádzajú výbušniny.
Po prehľadaní vagónov a následnom vydaní povolenia na premávku vlak pokračoval v jazde. Podľa ukrajinskej tlačovej agentúry UNIAN bolo po podobných hrozbách zastavených a skontrolovaných aj niekoľko ďalších vlakov v rôznych oblastiach krajiny, píše DPA. Medzi nimi bola aj linka Dipro – Budapešť, ktorá spája Ukrajinu s Maďarskom.
Podobné incidenty boli v krajine hlásené aj v uplynulých dňoch, hoci v žiadnom z dotknutých vlakov, a to ani na medzinárodných trasách, neboli nájdené žiadne výbušné zariadenia. Preventívne kontroly však spôsobili meškania. Úrady doposiaľ neposkytli žiadne informácie o možných motívoch alebo pôvode hrozieb, dodáva nemecká agentúra.
Trump hrozí Rusku dodávkou rakiet Tomahawk
Americký prezident Donald Trump varoval v nedeľu Rusko, že by mohol poslať Kyjevu rakety dlhého doletu Tomahawk, ak Moskva neukončí vojnu na Ukrajine. Znova tak naznačil, že by mohol zvýšiť tlak na Moskvu. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
„Mohol by som povedať, ,pozrite, ak sa táto vojna nevyrieši, pošlem im Tomahawky‘,“ povedal Trump novinárom počas letu do Izraela. „Tomahawky sú neuveriteľná zbraň, veľmi útočná zbraň. A, úprimne povedané, Rusko to nepotrebuje.“ Trump sa vyjadril po tom, ako v nedeľu telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorému podľa vlastných slov spomenul možné dodanie rakiet Tomahawk.
Putin reaguje znepokojene
Moskva vyjadrila „krajné znepokojenie“ nad potenciálnym poskytnutím týchto striel Ukrajine. Ruský prezident Vladimir Putin povedal, že ak Spojené štáty dodajú Kyjevu rakety dlhého doletu, vážne to poškodí vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom. Trump v posledných týždňoch zaujal výrazne tvrdší postoj voči Putinovi po tom, ako ruský líder odmietol priame rozhovory so Zelenským.
Prezident USA v septembri vyhlásil, že sa domnieva, že Ukrajina by mohla získať späť všetko svoje územie obsadené Ruskom. V minulosti pritom opakovane vyzýval Kyjev, aby urobil ústupky s cieľom ukončiť vojnu. Šéf Bieleho domu však dosiaľ odoláva Zelenského žiadostiam o Tomahawky. Tie by umožnili Ukrajine útočiť hlbšie na ruskom území a vyvinúť na Putina tlak, aký je podľa ukrajinského lídra potrebný na privedenie Ruska k mierovým rokovaniam.
