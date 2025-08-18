Ukrajinská armáda potvrdila, že zaútočila na ruskú čerpaciu stanicu. Odstavila tým aj prepravu ropy na Slovensko

Aktuálna správa
Tomáš Mako
TASR
Vojna na Ukrajine
Bezpečnosť zásobovania Slovenska ani regiónu podľa ministerky hospodárstva ohrozená nie je.

Ukrajinská armáda potvrdila, že vykonala útok na čerpaciu stanicu v ruskej Tambovskej oblasti, ktorý viedol k prerušeniu prepravy ropy cez ropovod Družba aj na Slovensko. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News.

O útoku predtým informoval maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý ho označil za neprijateľný a poburujúci, keďže sa podľa neho terčom stala energetická bezpečnosť Maďarska. Jeho ukrajinský náprotivok Andrej Sybiha mu následne odkázal, aby sťažnosti na podobné záležitosti adresoval „svojim priateľom“ v Rusku, ktoré pred viac než tromi napadlo Ukrajinu, a nie Kyjevu.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Rusko nemôže byť za vojnu odmenené: Zelenskyj má len dve možnosti. Obe sú zlé, píše Bloomberg
2.
Rusi opäť útočili na Charkov: Trump povedal, čo bude s Krymom, Zelenský od neho dostal tvrdú radu do najbližších dní
3.
Putin žiadne bezpečnostné záruky neposkytne, odkazuje Zelenskyj. Trumpovu myšlienku však privítal
Zobraziť všetky články (1151)

Zastavenie dodávok ropy cez Družbu eviduje aj ministerstvo hospodárstva

Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl na sieti Telegram napísal, že ukrajinské sily vrátane zložiek bezpilotných systémov v noci na pondelok zaútočili na čerpaciu stanicu Nikoľskoje v Tambovskej oblasti, ktorá sa podieľa na zásobovaní ruských okupačných síl na Ukrajine. V dôsledku zásahu podľa vyhlásenia vypukol v zariadení požiar, čo spôsobilo úplné zastavenie dodávok ropy cez Družbu.

Ministerka hospodárstva SR Denisa Saková uviedla, že jej rezort eviduje pozastavenie dodávok ruskej ropy ropovodom Družba a očakáva odstránenie poruchy ruskou stranou v najbližších dňoch. Dôvodom poruchy je podľa jej slov poškodenie transformátorovej stanice a za posledných sedem dní ide už o druhé poškodenie infraštruktúry ropovodu Družba na území Ruska. Bezpečnosť zásobovania Slovenska ani regiónu podľa nej ohrozená nie je.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Po zrušenom záchrankovom tendri nastali nečakané zmeny: Nový šéf odvolal predsedu výberovej komisie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac