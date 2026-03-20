Ukrajinci vraj nepustili kontrolnú komisiu k ropovodu, tvrdí Fico. Ropa naďalej netečie

Roland Brožkovič
TASR
Ukrajinská strana nikoho nepustila na miesto.

Žiadna monitorovacia komisia nenavštívila zariadenie ropovodu v ukrajinskom meste Brody v Ľvovskej oblasti. Ukrajinská strana nikoho nepustila na toto miesto, naďalej teda nikto nevie, v akom je ropovod stave, vyhlásil v piatok po summite Európskej rady v Bruseli slovenský premiér Robert Fico.

Zasadnutie označil za náročné s viacerými témami vyžadujúcimi si urgentné kroky, informuje osobitný spravodajca TASR.  Fico zopakoval, že diskusie o Ukrajine sa zúžili na dve témy – zablokovanú pôžičku pre Kyjev vo výške 90 miliárd eur a prerušenie dodávok ropy na Slovensko a do Maďarska cez ropovod Družba. Podľa jeho slov tieto dve témy úzko spolu súvisia, i keď sa ich snažilo viacero lídrov oddeliť.

Maďarský premiér Viktor Orbán pre tento spor blokuje vyplatenie už dohodnutej pôžičky pre Ukrajinu aj prijatie 20. balíka protiruských sankcií. Presvedčiť sa ho nepodarilo ani počas štvrtkového summitu. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová však odkázala, že Únia nájde spôsob, ako úver vyplatiť. Šéf Európskej rady António Costa zároveň uviedol, že lídri na zasadnutí označili postup Budapešti v tejto veci za neprijateľný.

Zelenskyj vraj zasahuje do maďarských volieb

Slovenský premiér odmietol informácie, že Bratislava zablokovala pôžičku pre Ukrajinu, a označil to za dezinterpretáciu odmietnutia záverov Európskej rady o Ukrajine. Orbána podľa vlastných slov politicky podporil.

Poďakoval sa EK za ponúknutú pomoc pri opravách ropovodu, avšak ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského obvinil zo zasahovania do blížiacich sa volieb v Maďarsku. „Nechcem ísť do nejakých odvetných opatrení za každú cenu,“ uviedol Fico, ale do budúcnosti ich nevylúčil. Doteraz Slovensko v rámci protiopatrení zastavilo núdzové dodávky elektriny na Ukrajinu.

Lídri krajín EÚ na summite rokovali aj o pokračujúcej vojne na Blízkom východe. Medzi členskými štátmi podľa neho nie je žiadna vôľa priamo sa zapojiť do tohto konfliktu. Podľa jeho slov by sa EÚ určite nemala vojensky angažovať v bojoch v regióne.

„Vojna sa vyvíja úplne inak, ako si predstavovala americká administratíva. Myslím si, že každého šokuje vojenská spôsobilosť Iránu po takom dlhom čase masívneho bombardovania a útokov útočiť na ciele mimo územia Iránu, čo je naozaj pre mnohých prekvapujúce,“ poznamenal Fico.

Za ďalšiu dôležitú tému zasadnutia označil zvyšovanie konkurencieschopnosti. Podľa jeho slov však neboli prijaté žiadne konkrétne urgentné riešenia na zníženie cien energií, ktoré so zvyšovaním konkurencieschopnosti bloku podľa neho úzko súvisia. „Sme svedkami nielen krízovej situácie, ale predovšetkým objektívnej bezmocnosti Európskej únie na túto krízovú situáciu reagovať,“ skonštatoval.

Stála 75-tisíc eur, Štefánikovi vraj pridáva 50 rokov: Šimkovičová odhalila novú bustu, ľudia sú zhrození

Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta

