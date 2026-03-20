Stála 75-tisíc eur, Štefánikovi vraj pridáva 50 rokov: Šimkovičová odhalila novú bustu, ľudia sú zhrození

Generál Milan Rastislav Štefánik bol osobnosťou celoeurópskeho formátu. Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) to zdôraznila pri štvrtkovom odhalení jeho busty na vojenskom cintoríne Verano v Ríme. Slávnostný akt má symbolizovať historické väzby medzi Slovenskom a Talianskom, prepojené Štefánikovou osobnosťou a dielom.
„Milan Rastislav Štefánik bol vedec, diplomat, vojak a štátnik, ktorý výrazne presiahol hranice Slovenska,“ upozornila Šimkovičová po slávnostnom odhalení busty. Poukázala pritom na to, že Štefánik sa významne podieľal na vzniku samostatného Československa a v tejto súvislosti zvýraznila jeho úspešné diplomatické úsilie, ktoré uskutočnil v roku 1918 práve v Taliansku.
Busta v Taliansku
„Štefánikovou zásluhou bolo Taliansko prvou krajinou, ktorá uznala vytvorenie československých légií ako súčasť svojich ozbrojených síl a tým de facto aj uznala budúci samostatný československý štát,“ pripomenula.
Predstavitelia Talianska v príhovoroch takisto ocenili bilaterálne vzťahy, ktorých perspektívu formoval práve Štefánik. „Jeho činnosť neoddeliteľne spojila naše dva národy,“ vyhlásil predseda výboru pre kultúru, vedu a vzdelávanie Poslaneckej snemovne Talianskej republiky Federico Mollicone. Odhalenie busty vníma ako možnosť osláviť veľkého hrdinu, ktorý bol nielen diplomatom, vojakom a štátnikom. „Bol to aj vizionár, ktorý dokázal predvídať budúcnosť svojho národa,“ upozornil.
Kritizovaná podoba
Odhalenie busty bolo súčasťou pracovnej cesty ministerky kultúry v Taliansku. V priestoroch veľvyslanectva SR v Ríme sa bude aj za účasti predstaviteľov talianskeho parlamentu konať slávnostný večer venovaný pamiatke generála Štefánika a pôsobeniu československých légií v Taliansku. Jeho súčasťou bude okrem prednášok historikov i kultúrny program.
Niektorým ľuďom však neunikla akási zvláštna podoba Štefánikovej tváre. Na buste totiž vyzerá, že má 80 rokov, hoci zomrel ako 39-ročný. Môže za to najmä veľmi vráskavá, odovzdane vyzerajúca tvár. Upozornili na to napríklad Natália Milanová či Roman Mikulec z Hnutia Slovensko, podľa ktorých ministerstvo za bustu v čase tvrdej konsolidácie zaplatilo 75 000 eur.
Zvláštnu podobu Štefánika si všimli aj ľudia na sociálnych sieťach. „Keby nenapísali, že je to Štefánik, tak na to ani neprídem,“ napísala jedna z nich. „Na buste je starý dedo s hrubými črtami, ovisnutými lícami a hrubými gambami a hrubým nosom. Žiadna podoba tam nie je,“ dodala ďalšia. „Preboha, to ho spotvorili. Veď zomrel len ako 39-ročný,“ skonštatoval tretí používateľ. Podobných reakcií sú pritom desiatky.
Na kritiku reagoval v reportáži STVR aj autor sochy Milan Lukáč. „Keď som pozeral fotografie Milana Rastislava Štefánika, od začiatku vojny až po koniec, tak tie posledné fotografie z obdobia, keď sa vracali légie zo Sibíri, tak naozaj na tej jeho tvári vidno, že evidentne zostarol a útrapy vojny sa na ňom odrazili,“ povedal Lukáč.
Nahlásiť chybu v článku