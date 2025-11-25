Ukrajina už používa superzbraň, ktorá šokuje Rusko: Mení sa taktika boja. Armáde môže poriadne zavariť, už trafili prvé ciele

Ilustračná foto: SITA/AP

Martin Cucík
Vojna na Ukrajine
Mierový plán sa črtá, Ukrajina a Rusko potrebujú čo najviac územia na prípadné vyjednávania.

Ukrajinská armáda opäť prekvapila Rusko úderom, ktorý nik nečakal. Po mesiacoch ticha sa na bojisko vrátil jeden z jej najsilnejších nástrojov, americký raketový systém ATACMS. A to priamo na ruskom území.

Zatiaľ čo doteraz panovali prísne obmedzenia na jeho použitie, najnovšie povolenie Západu zásadne mení rovnováhu na bojisku. S dostrelom približne 300 kilometrov sa tak Ukrajine otvárajú nové možnosti zasiahnuť Rusko na jeho území. Strategicky dokážu útočiť na logistické a tréningové centrá a dôležitú ruskú infraštruktúru. Informoval o tom portál Euromaidan Press.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Putin má mokré sny: Moskva je kedykoľvek pripravená testovať NATO a článok 5. Riziko hrozí týmto krajinám
2.
Explózie zobudili ukrajinskú metropolu: Ruské drony zasiahli obytné domy, vypukli požiare. Hlásia obete aj zranených
3.
Ukrajina mení pravidlá hry: Ruský vrtuľník Mi-8 sa zrútil, podarilo sa ho zostreliť dronom. V Moskve nastal poplach
Zobraziť všetky články (1439)

Zasiahnuté dve kľúčové ruské lokality

Dymové stopy sa objavili nad vojenskou základňou vo Voroneži, čo naznačuje, že bola jedným z cieľov útoku. Druhým bol rozsiahly výcvikový komplex Pogonovo. Je to jeden z najdôležitejších priestorov, kde Rusko pripravuje jednotky pred ich nasadením na Ukrajine.

Správy z regiónu hovorili o tom, že v čase úderu sa v areáli nachádzalo veľké množstvo personálu. O rozsahu škôd Moskva mlčí, no miestne zdroje tvrdia, že zranení a materiálne straty budú značné.

Strategický význam návratu rakiet ATACMS

Opätovné nasadenie systému vyvolalo v Rusku okamžitú nervozitu. Po zrušení obmedzení patrí tento systém medzi najhodnotnejšie presné zbrane Ukrajiny, a to vďaka svojmu dosahu aj schopnosti ničiť dôležité prvky vojenskej infraštruktúry.

Foto: SITA/AP

Raketa ATACMS nesie väčšiu hlavicu ako domáce ukrajinské drony s porovnateľným dosahom a jej balistická dráha výrazne sťažuje zachytenie. Aj občasné použitie týchto striel núti ruské velenie presúvať protivzdušnú obranu z frontu do zázemia, čo nepriamo uľahčuje postup ukrajinským jednotkám a umožňuje dronom prenikať hlbšie do ruského priestoru. Tento posun komplikuje ruské logistické plánovanie a znižuje ich schopnosť udržiavať neustály tlak na viacerých smeroch.

Rusko to núti sústreďovať sa na defenzívu

Paralelne s raketovými útokmi ukrajinské špeciálne jednotky v posledných dňoch zasiahli ruské pozície v oblasti Pokrovska a výrazne narušili schopnosť ruských vojakov pokračovať v ofenzíve. Cielené útoky zničili sklady munície, stanoviská vojakov aj kľúčové oporné body, ktoré Rusom poskytovali taktickú prevahu. Informovali TN Nova.

Foto: SITA

Podľa Inštitútu pre štúdium vojny tieto zásahy výrazne obmedzujú schopnosť ruských jednotiek pokračovať v tlaku na frontovej línii. Ukrajinské sily pritom naďalej držia pozície v centre Pokrovska a aj napriek presunu veľkého množstva ruských jednotiek každý pokus nepriateľa o postup končí stratami.

Prezident Zelenskyj uvádza, že Moskva nasadila do oblasti Pokrovska viac ako 150-tisíc vojakov, no Ukrajina tvrdí, že ruské sily slabnú a s každým úderom strácajú schopnosť útočiť. Súčasne prebiehajú rokovania o mierovej dohode medzi Ukrajinou a Spojenými štátmi v Ženeve, každé územie je teda dôležité pre lepšie vyjednávacie podmienky Ukrajiny.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pokrovsk je už mesto duchov: Prebieha kľúčová bitka, Rusi prenikli dovnútra a strieľajú na ľudí.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac