Ukrajina už používa superzbraň, ktorá šokuje Rusko: Mení sa taktika boja. Armáde môže poriadne zavariť, už trafili prvé ciele

Ukrajinská armáda opäť prekvapila Rusko úderom, ktorý nik nečakal. Po mesiacoch ticha sa na bojisko vrátil jeden z jej najsilnejších nástrojov, americký raketový systém ATACMS. A to priamo na ruskom území.
Zatiaľ čo doteraz panovali prísne obmedzenia na jeho použitie, najnovšie povolenie Západu zásadne mení rovnováhu na bojisku. S dostrelom približne 300 kilometrov sa tak Ukrajine otvárajú nové možnosti zasiahnuť Rusko na jeho území. Strategicky dokážu útočiť na logistické a tréningové centrá a dôležitú ruskú infraštruktúru. Informoval o tom portál Euromaidan Press.
Zasiahnuté dve kľúčové ruské lokality
Dymové stopy sa objavili nad vojenskou základňou vo Voroneži, čo naznačuje, že bola jedným z cieľov útoku. Druhým bol rozsiahly výcvikový komplex Pogonovo. Je to jeden z najdôležitejších priestorov, kde Rusko pripravuje jednotky pred ich nasadením na Ukrajine.
IT WAS ATACMS: Russia is frantically rearranging air defenses gifting Ukraine an open shot at critical rear area targets. Ukraine used ATACMS to hit Pogonovo training ground (Voronezh Oblast) destroying a troop concentration being prepped for UKR deployment. At Donetsk airport pic.twitter.com/F4K0J3p3Jt
— Ihor Khoma (@myko28595) November 24, 2025
Správy z regiónu hovorili o tom, že v čase úderu sa v areáli nachádzalo veľké množstvo personálu. O rozsahu škôd Moskva mlčí, no miestne zdroje tvrdia, že zranení a materiálne straty budú značné.
Strategický význam návratu rakiet ATACMS
Opätovné nasadenie systému vyvolalo v Rusku okamžitú nervozitu. Po zrušení obmedzení patrí tento systém medzi najhodnotnejšie presné zbrane Ukrajiny, a to vďaka svojmu dosahu aj schopnosti ničiť dôležité prvky vojenskej infraštruktúry.
Raketa ATACMS nesie väčšiu hlavicu ako domáce ukrajinské drony s porovnateľným dosahom a jej balistická dráha výrazne sťažuje zachytenie. Aj občasné použitie týchto striel núti ruské velenie presúvať protivzdušnú obranu z frontu do zázemia, čo nepriamo uľahčuje postup ukrajinským jednotkám a umožňuje dronom prenikať hlbšie do ruského priestoru. Tento posun komplikuje ruské logistické plánovanie a znižuje ich schopnosť udržiavať neustály tlak na viacerých smeroch.
Rusko to núti sústreďovať sa na defenzívu
Paralelne s raketovými útokmi ukrajinské špeciálne jednotky v posledných dňoch zasiahli ruské pozície v oblasti Pokrovska a výrazne narušili schopnosť ruských vojakov pokračovať v ofenzíve. Cielené útoky zničili sklady munície, stanoviská vojakov aj kľúčové oporné body, ktoré Rusom poskytovali taktickú prevahu. Informovali TN Nova.
Podľa Inštitútu pre štúdium vojny tieto zásahy výrazne obmedzujú schopnosť ruských jednotiek pokračovať v tlaku na frontovej línii. Ukrajinské sily pritom naďalej držia pozície v centre Pokrovska a aj napriek presunu veľkého množstva ruských jednotiek každý pokus nepriateľa o postup končí stratami.
Prezident Zelenskyj uvádza, že Moskva nasadila do oblasti Pokrovska viac ako 150-tisíc vojakov, no Ukrajina tvrdí, že ruské sily slabnú a s každým úderom strácajú schopnosť útočiť. Súčasne prebiehajú rokovania o mierovej dohode medzi Ukrajinou a Spojenými štátmi v Ženeve, každé územie je teda dôležité pre lepšie vyjednávacie podmienky Ukrajiny.
