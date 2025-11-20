Ukrajina už dostala americký mierový plán. Toto bude nasledovať

Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
Vojna na Ukrajine
Ukrajina oznámila, že dostala americký návrh plánu na ukončenie vojny s Ruskom.

Kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo štvrtok oznámila, že od Spojených štátov dostala návrh plánu na ukončenie vojny s Ruskom. Kyjev je podľa vyhlásenia pripravený s Washingtonom konštruktívne rokovať o jeho znení, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.

„Prezident Ukrajiny oficiálne dostal od americkej strany návrh plánu, ktorý by podľa amerického úsudku mohol pomôcť oživiť diplomaciu,“ napísala kancelária na sociálnych sieťach. „Sme pripravení, tak ako aj doteraz, konštruktívne spolupracovať s americkou stranou, ako aj s našimi partnermi v Európe a vo svete, aby výsledkom bol mier,“ dodala.

Kancelária ukrajinského prezidenta k návrhu neposkytla žiadne podrobnosti. O ďalšom postupe v mierových rokovaniach bude podľa vyhlásenia Zelenskyj rokovať s americkým prezidentom Donaldom Trumpom „v najbližších dňoch“.

Foto: SITA/AP

Plán počíta s tým, že sa Ukrajina vzdá časti svojho územia

Podľa medializovaných informácií 28-bodový mierový plán Američania konzultovali s Ruskom a jeho znenie je z veľkej časti založené na požiadavkách Moskvy. Podľa zdroja agentúry AFP zahŕňa územné ústupky Ukrajiny či výrazné zníženie veľkosti ukrajinskej armády výmenou za bezpečnostné záruky zo strany USA.

Plán údajne zostavili najvyššie postavení predstavitelia americkej administratívy za uplynulých niekoľko týždňov počas konzultácií s ruským vyslancom Kirillom Dmitrijevom a ukrajinskými predstaviteľmi, citovala svoj anonymný zdroj televízia NBC News.

Na jeho zostavovaní sa údajne podieľal Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff, viceprezident USA J. D. Vance, minister zahraničných vecí Marco Rubio a prezidentov zať Jared Kushner.

