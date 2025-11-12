Ukrajina pozastavila rokovania s Ruskom. Podľa šéfa ukrajinskej diplomacie sa nikam neposunuli

Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
Vojna na Ukrajine
Ukrajina pozastavila rokovania s Ruskom, pretože nikam nepokročili.

Mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom tento rok skončili takmer bezvýsledne, Kyjev ich preto pozastavil, povedal prvý námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí Serhij Kyslycia v utorkovom rozhovore pre denník The Times. Rusko v stredu oznámilo, že je pripravené rozhovory obnoviť, ale loptička je na strane Ukrajiny.

Informuje o tom TASR. Od posledného stretnutia oboch strán z 23. júla v Istanbule sa nekonali žiadne priame rozhovory. Ukrajina vtedy Rusku navrhla osobnú schôdzku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Kremeľ následne uviedol, že Putin je ochotný stretnúť sa iba v Moskve. Takúto požiadavku Kyjev odmietol.

Kyslycia pre britské noviny povedal, že Ukrajina sa od leta snaží presadiť, aby jej medzinárodní partneri podnikli ďalšie kroky s cieľom prinútiť stretnúť sa so Zelenským tvárou v tvár. Sám vyjadril otvorenosť usilovať sa o mier, neprekvapilo ho však, že rokovania s Rusmi priniesli len obmedzené výsledky. Dôvod podľa neho súvisí s tým, aký systém panuje v súčasnom Ruskom.

„Je dôležité pochopiť, že v diktatúre nemôžete viesť kreatívne diskusie s vyjednávacími tímami zastupujúcimi diktátora. Prichádzajú s veľmi prísnym mandátom a musia brániť akékoľvek pozície, ktoré im boli pridelené. Navyše, boli to ľudia, ktorí sa navzájom kontrolovali a potom podávali o sebe hlásenia, ako tvrdo presadzovali svoje stanovisko,“ povedal na margo stretnutí v Turecku.

Zo strany Ruska najprv provokácia, potom obvinenia zo zmarenia rozhovorov

Ruskí vyjednávači v Istanbule podľa neho ignorovali pokusy diskutovať o konkrétnych krokoch smerujúcich k mieru na Ukrajine, popierali, že Ukrajinci majú vlastnú identitu, a navrhli zriadiť pracovné skupiny či skupiny na platforme WhatsApp v snahe vytvoriť ilúziu pokroku.

Foto: SITA/AP

„Dobre poznajú pozadie každého z nás a niekedy hovoria provokatívne a dosť nepríjemné veci,“ priblížil atmosféru na rokovaniach ukrajinský diplomat. Tento prístup mal podľa neho za cieľ rozptyľovať a rozhnevať ukrajinských delegátov, aby ich ruská strana následne mohla obviňovať zo zmarenia rozhovorov.

Predstaviteľ ruského ministerstva zahraničných vecí Alexej Poliščuk v stredu vyhlásil, že Rusko je pripravené obnoviť rokovania v Istanbule, na čo podľa neho opakovane vyzývali zástupcovia Turecka. „Ruský tím je na to pripravený, lopta je na strane Ukrajiny,“ poznamenal.

