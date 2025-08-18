Ukrajina posiela Maďarsku štipľavý odkaz, ktorý Orbána nepoteší: Sťažujte sa vašim priateľom z Ruska

Ukrajinský minister zahraničných vecí odkázal Maďarsku, aby svoje sťažnosti adresovali priateľom v Moskve.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v pondelok maďarskému ministrovi zahraničných vecí Péterovi Szjjártóovi odkázal, aby sa v záležitosti ruského ropovodu sťažovala Budapešť namiesto Kyjeva v Moskve.

Šéf maďarskej diplomacie predtým uviedol, že Ukrajina opäť zaútočila na ropovod v Rusku, ktorým prúdi ropa z Ruska do Maďarska, čím Kyjev podľa neho útočí na energetickú bezpečnosť Maďarska, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Rusko začalo vojnu, argumentuje Ukrajina

„Peter, je to Rusko, nie Ukrajina, kto začal túto vojnu a odmieta ju ukončiť. Maďarsku sa už roky hovorí, že Moskva je nespoľahlivý partner. Napriek tomu Maďarsko vynakladá maximálne úsilie, aby si udržalo svoju závislosť od Ruska. A to aj po začiatku totálnej vojny. Teraz môžete posielať svoje sťažnosti – a vyhrážky – svojim priateľom v Moskve,“ napísal šéf ukrajinskej diplomacie na sociálnej sieti X.

Na Sybihov príspevok Szijjártó v pondelok popoludní na Facebooku reagoval, že jeho ukrajinskému kolegovi unikli isté fakty. „Prvý fakt: Rusko prepravuje ropu do Maďarska cez ropovod Družba už desaťročia. Je to v záujme Maďarska. Druhý fakt: Ukrajina útočí na tento ropovod a dodávky ropy sú pravidelne blokované v dôsledku ukrajinských útokov. To je v rozpore so záujmami Maďarska,“ dodal.

Szijjártó dodal, že je ministrom zahraničných vecí Maďarska, a preto sú pre neho záujmy Maďarska na prvom mieste. Zároveň znova pripomenul, že značná časť dodávok elektriny na Ukrajinu pochádza z Maďarska.

Útok na čerpaciu stanicu odstavil prepravu ropy

Ukrajina v noci na pondelok opäť zaútočila na ropovod prepravujúci ropu do Maďarska, čo malo za následok zastavenie prepravy ropy. Uviedol to v pondelok dopoludnia v prvom príspevku k tejto téme na Facebooku Szijjártó, podľa ktorého je tento ďalší útok na energetickú bezpečnosť Maďarska poburujúci a neprijateľný. Ropovod Družba prepravuje ropu aj na Slovensko.

Námestník ruského ministra energetiky Pavel Sorokin práve oznámil, že ruskí špecialisti sa snažia čo najrýchlejšie obnoviť trafostanicu, ktorá je nevyhnutná pre prevádzku ropovodu, ale zatiaľ nevedia povedať, kedy sa môže tranzit ropy obnoviť, napísal Szijjártó.

„Brusel a Kyjev sa už tri a pol roka snažia zatlačiť Maďarsko do vojny na Ukrajine a k tomu smerujú aj čoraz častejšie ukrajinské útoky na našu energetickú bezpečnosť. Takže si to ešte raz ujasnime: Toto nie je naša vojna, nemáme s ňou nič spoločné, nechceme sa do nej miešať a pokiaľ budeme vládnuť, takto to aj zostane,“ zdôraznil maďarský minister.

Szijjártó tiež odkázal ukrajinskej vláde, že Maďarsko zohráva kľúčovú úlohu v dodávkach energie na Ukrajinu.

