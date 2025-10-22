Údaje tisícok občanov sa ocitli na webe ministerstva: Rezort kultúry dostal pokutu 10-tisíc eur za porušenie GDPR

Foto: Facebook (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)

Nina Malovcová
SITA
Za Milanovej zverejnili zoznam ľudí s „ruskými prepojeniami“.

Ministerstvo kultúry (MK) SR dostalo od Úradu na ochranu osobných údajov SR pokutu vo výške 10-tisíc eur. Dôvodom je vytvorenie databázy občanov a firiem s prepojením na „ruské kruhy“ ešte za čias bývalej ministerky kultúry Natálie Milanovej (Hnutie Slovensko).

Ako informovala riaditeľka Odboru komunikácie kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, úrad neprávoplatne rozhodol, že rezort musí zaplatiť pokutu za nezákonné spracovanie a zverejnenie osobných údajov, ku ktorému došlo počas pôsobenia Milanovej.

Zverejnili zoznam s údajmi tisícok ľudí

„Počas jej vedenia bol na oficiálnej webovej stránke ministerstva kultúry zverejnený dokument s názvom ‘Zoznam firiem s vlastníkmi a prepojeniami na Ruskú federáciu’, ktorý obsahoval osobné údaje tisícok ľudí a firiem,“ uviedla Demková. Dokument bol zverejnený v sekcii webového sídla MK SR, kde sa nachádzali informácie o poskytovaných dotáciách.

„To vzbudzuje podozrenie, že ide o zoznam subjektov, ktoré mali byť znevýhodňované pri rozhodovaní o podpore z verejných zdrojov,“ doplnila Demková. Úrad zároveň skonštatoval, že ministerstvo ešte za predošlého vedenia zverejnilo osobné údaje bez právneho základu, čím porušilo zásadu zákonnosti, korektnosti a transparentnosti spracúvania podľa GDPR. Podľa Demkovej nie je jasné, kto nariadil vytvorenie zoznamu.

Ministerstvo podalo rozklad, uznáva však pochybenie

Ako uviedla Demková, ministerstvo kultúry pred niekoľkými dňami podalo voči rozhodnutiu rozklad, no namietalo len voči výške uloženej pokuty. Samotnú zákonnosť sankcie rezort plne rešpektuje a uznáva pochybenie z čias predošlého vedenia.

Na snímke bývalá ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO). Foto: TASR (Jaroslav Novák)

„Tento prípad poukazuje na hlboké morálne aj systémové zlyhanie bývalého vedenia rezortu, ktoré nielenže je podozrivé, že podporovalo diskrimináciu občanov a subjektov, pokiaľ išlo o ich prístup k dotáciám, ale týmito praktikami sa ani netajilo a sprístupnilo zoznam ‘stigmatizovaných’ občanov v online priestore,“ povedala Demková. Podľa nej to svedčí o tom, že bývalé vedenie rezortu považovalo takéto konanie za správne a ospravedlniteľné.

Kritika smeruje na bývalé vedenie rezortu

Demková zároveň pripomenula, že ľudia, ktorí v roku 2022 stáli na čele ministerstva, sa dnes navonok hlásia k hodnotám slobody a demokracie, hoci ich vlastné konanie bolo s týmito princípmi v rozpore. „V praxi pritom práve bývalé vedenie rezortu konalo v rozpore s týmito hodnotami,“ dodala Demková na záver.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Z regálov sťahujú obľúbenú sladkosť: Zákazníci by ju nemali konzumovať, peniaze dostanú späť aj bez…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac