Ubytovali sme sa len za 35 eur na noc: Objavili sme skrytý klenot za hranicou, zo Slovenska sem trvá cesta len 59 minút

Objavili sme ubytovanie, na ktoré by si mal robiť zálusk úplne každý, kto miluje Poľsko a rád cestuje za slovenskú hranicu. A radi sa s týmto tipom podelíme aj s vami.

My sme nenápadné Airbnb našli úplnou náhodou. Chceli sme sa jednoducho ubytovať niekde, odkiaľ sa rýchlo dostaneme do Krakova. O to väčšie bolo naše prekvapenie, keď sme po príchode našli čarovný vidiecky domček, ukrytý na zelenom kopci s výhľadom na údolie.

Lacné izby, nádherný interiér a návrat k prírode

Prenájom izby v ubytovaní Lipowe Wzgórze pre dve osoby nás vyšiel na 70 eur, čo znamená, že sme platili len 35 eur na osobu za jednu noc. Názov miesta pochádza z takmer storočnej lipy, ktorá bola v lokalite zasadená na počesť znovuzískania poľskej nezávislosti.

Ubytovanie ponúka návrat k prírode, po ktorom túži nejeden mestský človek. Čakalo na nás ticho, čerstvý vzduch a vôňa lesa, a to bez toho, aby sme sa čo i len na sekundu museli vzdať pohodlia.

Majitelia myslia skutočne na všetko — vrátane možnosti objednať si raňajky za príplatok. Súčasťou izby bola priestranná kúpeľňa a kuchynská linka.

Všetko pôsobilo ako z rozprávky, a to vrátane nábytku — nás mimoriadne očaril stôl, prerobený do svojej podoby zo starého šijacieho stroja. Koliesko sa stále dalo točiť, čo mu dodávalo nostalgické čaro.

Izby ponúkajú komfort aj súkromie a domček je ideálny pre páry, rodiny s deťmi aj hostí so psami, ktorí hľadajú pokoj a pohodu.

Skutočné výhody, vďaka ktorým vrelo odporúčame toto ubytovanie, však plynú najmä z jeho prvotriednej polohy.

Odnikiaľ príliš ďaleko a nikam príliš blízko

Po prvé, čoskoro sme zistili, že len desať minút od nášho Airbnb sa nachádza malebné poľské mestečko Limanowa, o ktorom ste pravdepodobne nikdy nepočuli. Pri náhodnom objavovaní mesta sme natrafili na mnohé krásy, ako malebné námestie, rozľahlý park, či romantické záhrady za monumentálnym kostolom.

Ak máte zálusk na metropolitný Krakov, táto lokalita je pre Slovákov zároveň ideálnym stredobodom. Do Krakova je to približne hodina a pol jazdy. Z Lipowe Wzgórze je to navyše len 59 minút cesty do našej pohraničnej dediny Mníšek nad Popradom.

A po tretie, lokalitu by sme opísali ako „odnikiaľ príliš ďaleko a nikam príliš blízko.“

Kým sa z miesta dostanete do poľskej metropoly, stále sa nachádzate medzi horami, a tak sa cítite takmer ako na horskej chatke. Ubytovňu dláždili páry turistických topánok a mnohí hostia dorazili na miesto s cieľom hľadania prírodných krás a oddychu od mestského šumu.

A teda, ak ešte neviete, po čom sa pri výbere ubytovania v Poľsku obzerať, vrelo vám odporúčame zvážiť aj toto ubytovanie — alebo iné Airbnb, ktoré sa nachádza práve v tejto lokalite.