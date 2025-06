U Slovákov rastie záujem o takýto typ bývania. Ceny nehnuteľností vzrástli, najviac ponúk je v týchto lokalitách

V lete rastie záujem o rodinné domy. Ľudia chcú nízkoenergetické a ekologické domy, najdrahšie nehnuteľnosti sú stále v Bratislavskom a Košickom kraji. Takto vyzerá jarný a letný realitný trh na Slovensku.

Ťahúňom realitného trhu sú najmä byty, no v jarných a letných mesiacoch rastie aj záujem kupujúcich o rodinné domy. Ponuky sú najmä v takzvaných satelitoch alebo vo vzdialenejších lokalitách mimo centra mesta. Zhodnotila to riaditeľka realitnej platformy FinGo reCloud Róberta Mecková.

Rodinné domy a apartmány v turisticky zaujímavých oblastiach

„Podľa analýzy Národnej banky Slovenska do ponuky nehnuteľností v prvom kvartáli 2025 vo výraznejšej miere pribúdali rodinné domy. Ich podiel je najvyšší za posledné roky, a to nahráva do karát aj kupujúcim. Úrokové sadzby na hypotékach mierne klesajú a počas jarných a letných mesiacov každoročne prirodzene evidujeme vyšší dopyt po domoch aj rekreačných nehnuteľnostiach. Rastie aj ponuka apartmánov v turisticky zaujímavých oblastiach. Developeri cítia zvýšený dopyt aj po tomto type nehnuteľností a vidia, že je tu priestor na ponuku,” uviedla Mecková.

Väčšina ponuky sa podľa nej nachádza najmä v satelitoch, nasledujú vzdialenejšie lokality mimo centra mesta.

„Domov v centrách miest je relatívne málo a ak aj sú, ich cena je omnoho vyššia. Predstavujú obmedzenú ponuku pre obmedzený počet kupujúcich,“ priblížila Mecková. Doplnila, že najväčší záujem na realitnom trhu je stále o kúpu bytu. Podľa Meckovej sú byty lacnejšie a aj lepšie lokalizované v centrách miest.

Tak ako pri bytoch, aj priemerná cena rodinných domov od minulého roka rástla. Aktuálne sa podľa realitnej platformy priemerná cena domu pohybuje na úrovni 2000 eur za štvorcový meter. Najdrahšie nehnuteľnosti sú v Bratislavskom a Košickom kraji.

Podľa realitnej platformy sú aktuálnym trendom nízkoenergetické a ekologické domy. Pri ich stavbe sú však použité drahšie technológie a materiály, preto aj ich ceny sú vyššie.

V jarnom a letnom období sa podľa Meckovej ľudia častejšie obzerajú aj po rekreačných nehnuteľnostiach, ktoré by vedeli využiť aj ako investíciu. Podiel týchto kupujúcich je však podľa nej podstatne nižší, rekreačná nehnuteľnosť je stále skôr nadštandard.

„Je to spôsobené aj tým, že ak je nehnuteľnosť charakterizovaná ako chata alebo apartmán, klient na ňu nedostane klasickú hypotéku. Financovanie tohto typu nehnuteľností je teda náročnejšie a v drvivej väčšine majú kupujúci k dispozícii hotovosť,“ dodala Mecková.