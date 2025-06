Týždenná dovolenka pri Jadrane len za 343 eur: Našli sme letenky do obľúbenej destinácie za pár šupov

Slnečné lúče pripekajú ako divé a možno aj vás láka predstava slnenia sa na pláži s drinkom v ruke, namiesto školy alebo práce. Nemusíte sa báť, nie ste v tom sami. Ak vám vŕta v hlave, kam by ste mohli vyraziť, aby ste si tieto chúťky splnili, máme pre vás jeden tip.

Našli sme lacné letenky k moru v top sezóne. Z letiska v Budapešti si len za 27 eur zaletíte do mestečka Bari na pobreží Talianska. Konkrétne 4. augusta. Ak si 2 eurá priplatíte, jednosmerné letenky si môžete uchmatnúť aj na 21. a 22. júla. Teda stále je možnosť vybrať sa na dovolenku počas leta aj za malý peniaz.

Letí sa nízkonákladovkou Ryanair a let trvá príjemných 90 minút. Takže sa ani nenazdáte a už si budete užívať Jadran.

Dobrou správou je, že aj spiatočné letenky do Bari na leto nájdete do stovky. Ak by ste vyrazili v spomínanom augustovom termíne a dopriali si dovolenku na 7 nocí, za cestu tam aj späť zaplatíte 91 eur. V tomto prípade ale treba počítať s tým, že odlet je z Budapešti, no priletíte do Viedne.

Výlet za pár stoviek eur

Ďalšou obavou pri plánovaní dovolenky môžu byť ceny ubytovania. A to opodstatnene, predovšetkým, ak si plánujete výlet takto na poslednú chvíľu. No ak cestujete hlavne kvôli moru a dokážete sa uskromniť, čo sa týka nárokov na ubytovanie, ešte aj v polovici júna dokážete nájsť také, ktoré nemusí zruinovať vás rozpočet.

Pozreli sme sa na známu ubytovaciu platformu a v týchto termínoch filtrovali jedu noc pre dve osoby. Najlacnejšiu izbu s manželskou posteľou alebo dvoma oddelenými lôžkami sme objavili v cenovke 72 eur, čo vychádza na 36 eur na osobu.

Ak by ste v Bari strávili 7 nocí, na osobu vás ubytovanie bude stáť 252 eur. A ak k tejto sume prirátame cenu za letenky — 91 eur — máte týždennú dovolenku za 343 eur.