Týmto európskym plážam sa radšej vyhnite: Vyzerajú síce ako raj, no sú extrémne nebezpečné

Nie všetky pláže v Európe sú také idylické, ako môžu pôsobiť na Instagrame. Niektoré z nich skrývajú smrtiace prúdy či nebezpečné vlny. Preto si pred plánovaním dovolenky radšej skontrolujte, kde sa neodporúča kúpať.

Leto, slnko, piesok, more, vôňa opaľovacieho krému a vychladený drink. Pomaly tu už máme obdobie letných dovoleniek pri mori. Avšak väčšina ľudí sa pri plánovaní dovolenky sústredí na počet hviezdičiek hotela a vzdialenosť od pláže, no niektoré pláže skrývajú nástrahy, ktoré sa vám nemusia páčiť — od smrtonosných vĺn až po nečakané zosuvy skál. Tieto pláže síce vyzerajú ako raj, no môžu sa veľmi rýchlo zmeniť na nočnú moru.

Portál iMeteo upozornil na najnebezpečnejšie pláže v Európe, ktorým by ste sa rozhodne mali vyhnúť oblúkom.

Toto sú najnebezpečnejšie pláže v Európe

Medzi najnebezpečnejšie pláže v Európe patrí napríklad slávna portugalská pláž Praia do Norte, ktorú môžeme zároveň označiť aj za legendárnu surferskú meku, ktorú, s vlnami až do výšky 30 metrov, milovníci adrenalínu jednoducho zbožňujú. No pokiaľ nemáte za sebou surferský tréning a záchranný tím v pozadí, vstup do mora na tejto slávnej portugalskej pláži je veľmi nebezpečný. Pre bežného turistu je tu kúpanie skôr extrémny šport než príjemné osvieženie.

Prekladať názov pláže sa zvyčajne neoplatí, ale keď sa vaša dovolenková destinácia volá „pláž mŕtvych“ (Playa de los Muertos), možno sa nad tým predsa len zamyslíte. Táto španielska pláž je na pohľad nádherná, no v skutočnosti zradná. Silné prúdy, náhle zmeny hĺbky a miznúci plavci, ju robia nebezpečnou.

Ďalšou nebezpečnou plážou je aj Camber Sands v Spojenom kráľovstve, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako pokojná pláž s dlhým piesočným pobrežím. Lenže jej príliv vás dokáže nepríjemne šokovať, preto na tejto pláži už došlo k veľkému množstvu tragédií.

Pláž snov Navagio na gréckom ostrove Zakynthos, ktorá je známa vrakom lode a azúrovou vodou, je prístupná len loďou, no jej obrovské útesy nie sú len dekoráciou. Zosuvy skál tu rozhodne nie sú raritou. Z idylickej chvíle sa tak za pár sekúnd môže stať obrovský chaos.

Jedna z najfotografovanejších pláží je rozhodne britská pláž Durdle Door s ikonickým vápencovým oblúkom, pod ktorým sa však ukrývajú útesy a hlboké zrázy. Okrem toho tu vie byť voda nevyspytateľná.

Ľudia však neodporúčajú ani chorvátsku pláž Sandy Beach Medulin, ktorá sa nachádza v letovisku Medulin, asi 20 minút autom od obľúbenej Puly. Turisti ju dokonca označujú za najhoršiu pláž v Chorvátsku, pričom kritizujú najmä jej špinavú vodu.