Tvrdá reakcia Bruselu na krvavé protesty: Európsky parlament uzavrel svoje priestory iránskym diplomatom

Foto: Trougnouf (Benoit Brummer), CC BY 4.0, via Wikimedia Commons, SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Diplomati a predstavitelia režimu majú zákaz vstupu.

Európsky parlament (EP) zakázal diplomatom z Iránu a ďalším predstaviteľom tejto islamskej republiky vstup do všetkých svojich priestorov v reakcii na tvrdé zásahy teheránskeho režimu proti protestujúcim. Opatrenie v pondelok oznámila predsedníčka EP Roberta Metsolová v liste adresovanom europoslancom a neskôr aj v príspevku na sociálnej sieti X.

Informuje TASR. Zákaz sa vzťahuje na všetky budovy EP v Bruseli a Štrasburgu, kde sa konajú hlavné rokovania, ako aj na sekretariát parlamentu v Luxemburgu. V praxi to znamená, že osoby s iránskym pasom budú pri vstupe podrobené kontrole a tým, u ktorých sa preukáže prepojenie na iránsky režim, bude vstup okamžite odmietnutý, uviedol portál Politico.

Podpora Iráncom, nie režimu

„Iránci sa môžu aj naďalej spoliehať na tento parlament, pokiaľ ide o podporu, solidaritu a činy,“ napísala Metsolová v liste. Rozhodnutie prichádza v čase rastúceho medzinárodného pobúrenia nad postupom iránskych bezpečnostných zložiek proti masovým protestom, ktoré už viac než dva týždne prebiehajú po celej krajine a podľa dostupných informácií si vyžiadali stovky obetí.

Foto: SITA/AP
