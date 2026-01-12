Tvrdá reakcia Bruselu na krvavé protesty: Európsky parlament uzavrel svoje priestory iránskym diplomatom

Európsky parlament (EP) zakázal diplomatom z Iránu a ďalším predstaviteľom tejto islamskej republiky vstup do všetkých svojich priestorov v reakcii na tvrdé zásahy teheránskeho režimu proti protestujúcim. Opatrenie v pondelok oznámila predsedníčka EP Roberta Metsolová v liste adresovanom europoslancom a neskôr aj v príspevku na sociálnej sieti X.
Informuje TASR. Zákaz sa vzťahuje na všetky budovy EP v Bruseli a Štrasburgu, kde sa konajú hlavné rokovania, ako aj na sekretariát parlamentu v Luxemburgu. V praxi to znamená, že osoby s iránskym pasom budú pri vstupe podrobené kontrole a tým, u ktorých sa preukáže prepojenie na iránsky režim, bude vstup okamžite odmietnutý, uviedol portál Politico.
It cannot be business as usual.
As the brave people of Iran continue to stand up for their rights and their liberty, today I have taken the decision to ban all diplomatic staff and any other representatives of the Islamic Republic of Iran from all European Parliament premises.…
Podpora Iráncom, nie režimu
„Iránci sa môžu aj naďalej spoliehať na tento parlament, pokiaľ ide o podporu, solidaritu a činy,“ napísala Metsolová v liste. Rozhodnutie prichádza v čase rastúceho medzinárodného pobúrenia nad postupom iránskych bezpečnostných zložiek proti masovým protestom, ktoré už viac než dva týždne prebiehajú po celej krajine a podľa dostupných informácií si vyžiadali stovky obetí.
