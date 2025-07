Turista zo Srbska poriadne skritizoval túto jednu vec na dovolenke v Chorvátsku: Ľudia s ním súhlasia, z tohto sa smejú

Letná dovolenka pri mori je pre väčšinu ľudí časom oddychu, zábavy a nových zážitkov. No niekedy sa za idylkou výhľadov na tyrkysové more skrývajú situácie, ktoré človeka poriadne vyvedú z miery. A takéto chvíle zažil aj turista, ktorý si svoje voľné dni užíval na Jadrane.

Na sociálnej sieti Reddit sa turista zo Srbska podelil o svoje dojmy zo svojej prvej dovolenky v Chorvátsku. Muž síce ocenil krásy krajiny, ale zároveň sa posťažoval na iných turistov. Najviac skritizoval Poliakov, Maďarov a Nemcov, píše web Dnevnik.

Prekážali mu nemeckí turisti

„Chcem vám vzdať poklonu za to, že znášate turistov (Nemcov, Maďarov, Poliakov), najmä Nemcov a ich deti, ktoré sa správajú ako dobytok a sú nekontrolovateľné a úplne neláskavé, nemajú žiadne spôsoby ani kontrolu nad svojimi deťmi, ktoré ich otravujú, ak niekoho vyrušia, či už na akcii, výlete, večeri alebo na pláži, takže poklona pre vás, pretože by som sa zbláznil, keby som to musel znášať v každodennom živote, viem, že príjmy z cestovného ruchu sú obrovské a že vám prinášajú veľa peňazí, ale… dovidenia!“ vytýka turista.

Jeho kritika však nenechala ostatných chladnými, najmä miestnych, ktorí mu v komentároch dali za pravdu. „To je tá slávna európska výchova. Viedenská škola a švábska zdvorilosť,“ smejú sa. Ďalší dodal, že podobné správanie je dlhoročný problém, no podľa neho sú ešte horší Angličania.

Jeden z komentujúcich otvoril aj tému pláží: „Nemci majú vo zvyku dobrovoľne vyhlásiť určité pláže za nudistické. Idete k moru s dieťaťom, príde k vám 15 Nemcov a všetci sa vyzlečú.“