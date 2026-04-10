Turista z Libanonu chce na Slovensku minúť 2 500 až 3 000 dolárov. Pýta sa Slovákov, či to nie je priveľa

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Cestovateľ priznáva, že sa chystá na svoj prvý sólo výlet na Slovensko.

Nemalá časť turistov sa na Slovensko príde pozrieť na kratší čas z Viedne. Preskúmajú Bratislavu a aj pri tej sú občas prekvapení, že je čistejšia a krajšia ako si mysleli. Turista z Libanonu sa pýta, čo na Slovensku vidieť, zažiť a kde sa ubytovať, keď má rozpočet vo výške 2 500 až 3 000 dolárov.

Bude mu 2 500 dolárov stačiť?

Na Reddite sa objavil príspevok, v ktorom cestovateľ priznáva, že prvýkrát sa chystá sólo cestovať na Slovensko. Zvažuje cestu koncom roka, možno v októbri a na 10 dní. „Plánujem minúť 2 500 až 3 000 dolárov (2 140 až 2 570 eur). Keďže na Slovensko prvýkrát cestujem sám, netuším, či moje plány nie sú hlúpe a či to nie je priveľa,“ píše a dodáva, že by bol rád, ak by mu niekto pomohol.

„Otázka znie, čo všetko zahŕňa tvoj plán? 2 500 by malo stačiť, záleží však od toho, kde sa chceš ubytovať a čo chceš robiť,“ ozýva sa jeden z komentujúcich. Turista priznáva, že neplánuje nič bláznivé ani príliš drahé a luxusné. Chce si pozrieť najmä historické pamiatky a ubytovať sa chce v bežnom hoteli alebo v airbnb, podľa ceny a dostupnosti.

Komentujúci mu odporúča riadne si všetko vopred naplánovať a celkom iste nestráviť celých 10 dní len v Bratislave. Vyzdvihuje nádhernú slovenskú prírodu, ale aj množstvo hradov a zámkov roztrúsených po celej krajine. Čo sa ubytovania týka, viacerí radia nájsť si ho cez Booking.

Prečo práve Slovensko?

Keďže autor príspevku priznal, že je milovníkom histórie, ľudia mu v komentároch jednoznačne odporúčajú pozrieť si aj skanzeny, ale aj mestá ako Bardejov či Levoča. Vynechať by nemal ani jaskyne. Dodávajú, že suma 2 500 dolárov mu na takéto cestovanie celkom iste bude stačiť. Dodávajú, že si na návštevu Slovenska vybral aj ten správny čas.

Ilustračná foto: Jakub Hałun, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

„Začiatok októbra je asi jedným z najkrajších období. Počasie je zvyčajne ešte dobré a jesenné farby sú krásne,“ popisuje jeden z nich. „Prečo sa chystáš práve na Slovensko?“ zaujímalo jedného z komentujúcich. Autor príspevku vysvetlil, že sa vždy zaujímal o túto časť Európy. Jeho krajania vraj často volia Turecko či Egypt, no on chcel, aby bol jeho prvý sólo výlet naozaj výnimočný. Chcel vidieť miesto, ktoré mnohí podceňujú, no ukrýva mnoho krás a Slovensko mu pripadalo ideálne.

O menej známych krásach Slovenska sme vás informovali aj v tomto článku. Za zmienku celkom iste stojí napríklad splav Dunajca plťou, no ľudia by mali navštíviť aj hobitie domčeky na Liptove. Miesto vyzerá vskutku ako vystrihnuté z Pána prsteňov. Ľudia neraz podceňujú aj krásu Karloveského ramena v Bratislave. V lete si tu vraj rád dopraje pivo a ak je príliš teplo, človek sa môže namočiť do Dunaja, hoci aj s pivom v ruke.

Hoci 2 500 dolárov turistovi isto vystačí, na Slovensku nájdete aj poriadne drahý hotel. Pozrite sa, za koľko sa Čech ubytoval v najdrahšom hoteli na Slovensku a s akými pocitmi odchádzal.

Slovák vyhral 5 miliónov eur a ľudia začali diskutovať, čo by robili na jeho mieste.…

