Tunel Višňové je pamätníkom zlyhaní 15 rokov Ficových vlád, tvrdí PS. Jeho časti už nespĺňajú bezpečnostné normy

Foto: TASR - Milan Podmaník

Zuzana Veslíková
TASR
Nový úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové pri Žiline plánujú diaľničiari oficiálne otvoriť v pondelok. Úsek má výrazne pomôcť plynulosti dopravy a odbremeniť cestu pod Strečnom.

Tunel Višňové nie je úspechom, ale pamätníkom zlyhaní 15 rokov Ficových vlád. Tvrdí to opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) v súvislosti s pondelkovým avizovaným otvorením tunela, ktorý je súčasťou nového úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala. TASR o tom informovala v nedeľu Jana Matiašová z mediálneho oddelenia PS.

Zbytočné úmrtia na ceste pod Strečnom a fakt, že sedemkilometrový tunel sa staval 27 rokov, nie sú podľa poslanca Národnej rady SR za PS Jána Hargaša dôvodom na oslavy. „Tunel Višňové je pamätníkom nesplnených sľubov, predražovania a zlých rozhodnutí vlád Roberta Fica (Smer-SD). A najmä toho, že diaľnica do Košíc mala byť hotová už v roku 2010,“ uviedol Hargaš.

Foto: TASR – Martin Baumann

Upozornil, že tunel sa staval tak dlho, že niektoré jeho časti dnes už nespĺňajú aktuálne bezpečnostné normy. „Zjazd do Vrútok je dnes nepoužiteľný práve preto, že sa medzičasom zmenili stavebné pravidlá. To nie je pokrok, to je hanba,“ dodal.

Slovensko zaplatilo o miliardu eur viac, než malo

Člen parlamentného výboru pre financie Štefan Kišš (PS) doplnil, že celý projekt je len ukážkou toho, ako štát dokáže stavby výrazne preplatiť. „Za celý 13-kilometrový úsek vrátane tunela Višňové Slovensko zaplatilo o miliardu eur viac, než malo,“ uviedol Kišš a doplnil, že stavba sa v roku 2014 zastavila, zhotoviteľ bol vyhodený a napokon sa k projektu musel vrátiť, čo stálo štát podstatne viac.

„Medzitým sme stratili čas aj peniaze. Zaplatili sme dvakrát za tú istú prácu. A presne preto je rozprávanie o rozostavanom Slovensku mýtus. Realita je rozkradnuté a rozbabrané Slovensko,“ uzavrel Kišš.

To, že motoristi nebudú môcť schádzať z diaľnice priamo do Vrútok, je podľa šéfa rezortu dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) dôsledkom toho, že cesta bola vybudovaná ešte pred desiatimi rokmi a nespĺňa aktuálne bezpečnostné normy pre diaľničné výjazdy.

„Bezpečnostné normy sa vyvíjajú a dnes je norma, že zjazd môže byť až 500 metrov za tunelom. Samozrejme, že existujú výnimky z noriem, ale ide o bezpečnosť. Sme v zimnom období, to znamená, že stopercentne teraz tento zjazd otvorený nebude,“ podčiarkol Ráž. Pripustil, že po skončení zimného obdobia sa začnú kompetentní zamýšľať nad možným riešením tejto situácie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zeman prehovoril: Rusko je agresor a malo by za to zaplatiť. Konflikt s NATO by…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac