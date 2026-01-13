Trump zasahuje proti Iránu: Uvalil 25-percentné člá na všetky krajiny, ktoré s krajinou obchodujú

Foto: TASR/AP

Lucia Mužlová
TASR
Donald Trump zvažuje aj vojenský zásah.

Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že Spojené štáty zavedú 25-percentné clá na všetky krajiny, ktoré obchodujú s Iránom. Tento svoj krok Trump oznámil na svojej platforme Truth Social, informovala agentúra DPA, píše TASR.

„S okamžitou platnosťou bude každá krajina, ktorá obchoduje s Iránskou islamskou republikou, platiť clo vo výške 25 percent na akýkoľvek a všetok obchod so Spojenými štátmi americkými. Toto nariadenie je konečné a záväzné,“ uviedol Trump na sociálnej sieti Truth Social.

Zvažuje vojenské kroky

Hlavnými obchodnými partnermi Iránu sú podľa databázy Trading Economics Čína, Turecko, Spojené arabské emiráty a Irak.

Oznámenie o zavedení ciel prichádza v čase, keď Trump zvažuje možné vojenské kroky proti Teheránu v súvislosti s protivládnymi protestmi, ktoré v Iráne vypukli koncom roku 2025.

„Letecké údery by boli jednou z mnohých, mnohých možností, ktoré sú na stole,“ uviedla v pondelok hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.

Zároveň však uviedla, že Irán má otvorený aj diplomatický kanál s osobitným vyslancom prezidenta Trumpa Steveom Witkoffom. Dodala, že Irán v súkromnej komunikácii používa „výrazne odlišný tón“ než vo svojich verejných vyhláseniach.

Súčasné protesty v iráne sú najväčšie od demonštrácií z prelomu rokov 2022 a 2023, ktoré vyvolala smrť mladej Iránky Mahsy Amíníovej v policajnej cele. Začali sa 28. decembra 2025, keď obchodníci protestovali v Teheráne kvôli prudkému poklesu kurzu iránskeho rialu. Postupne sa k nim pridali študenti a ďalšie skupiny obyvateľstva. Nepokoje sa rozšírili do väčšiny veľkých miest.

Iránska vláda označuje demonštrantov za výtržníkov a teroristov a z organizovania nepokojov obvinila Izrael a USA. Podľa mimovládnej organizácie si represie proti protestom v Iráne vyžiadali viac ako 600 obetí.

