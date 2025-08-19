Kremeľ reaguje na možné rokovanie so Zelenským: Putin má jednu podmienku, Lavrov chváli Trumpa

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Podľa Lavrova je nevyhnutné, aby akákoľvek mierová dohoda garantovala bezpečnosť Ruska.

Moskva neodmieta žiaden formát rokovaní o vojne na Ukrajine, vyhlásil v utorok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Zdôraznil však, že prípadné stretnutie medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ruským lídrom Vladimirom Putinom musí byť dôkladne pripravené, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters, TASS a AFP.

„Prezident (Putin) to opakoval mnohokrát,“ uviedol Lavrov. „Hlavné je, aby sa akékoľvek formáty nezavádzali len preto, aby o nich na druhý deň niekto napísal v novinách alebo večer ukázal v televízii,“ doplnil v rozhovore pre televíziu Rossija 24.

Podľa Lavrova je nevyhnutné, aby akákoľvek mierová dohoda garantovala bezpečnosť Ruska. „Bez rešpektovania bezpečnostných záujmov Ruska, bez plného rešpektovania práv Rusov a rusky hovoriacich ľudí žijúcich na Ukrajine, nemôže byť reč o žiadnych dlhodobých dohodách,“ poznamenal.

Trojstranné rozhovory

Jeho vyhlásenia prišli deň po stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bielom dome. Obaja lídri vyjadrili nádej, že rokovania pripravia pôdu na bilaterálne či trojstranné rozhovory s účasťou Putina.

Lavrov zároveň ocenil prístup Trumpa, zatiaľ čo kritizoval európskych lídrov. Atmosféru piatkového stretnutia Trumpa a Putina na Aljaške označil za „veľmi dobrú“. „Bolo jasné, že americký prezident a jeho tím úprimne usilujú o dosiahnutie dlhodobého, udržateľného a spoľahlivého výsledku,“ povedal. V rozhovore tiež uviedol, že „Trump má pozvánku na návštevu Ruska“. Reagoval na otázku, či by americký prezident mohol navštíviť krajinu do konca tohto roka.

Trump počas pondelkových rokovaní vyhlásil, že prímerie nie je potrebné a mierová dohoda sa dá dosiahnuť aj počas prebiehajúcej vojny – čo je postoj Moskvy, nie však Európy, píše sa v správe portálu stanice Sky News. Lavrov dodal, že európski lídri „na každom kroku trvali iba na prímerí a následnom pokračovaní dodávok zbraní Ukrajine“.

Ruský výsmech

Niektorí ruskí politici sa vysmievali európskym lídrom po ich stretnutí v Bielom dome venovanom Ukrajine. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev označil „protiruskú a vojnovú“ koalíciu ochotných za neefektívnu a tvrdil, že „ďakovala a nadbiehala“ americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, no neuspela.

Vo svojom príspevku na platforme X sa Medvedev vyjadril posmešne aj o ukrajinskom prezidentovi Volodymyrovi Zelenskom. „Otázkou je, akú melódiu bude kyjevský (zabávač) hrať o zárukách a územiach vo svojej krajine, keď si opäť oblečie zelenú vojenskú uniformu,“ vyhlásil v príspevku na X.

