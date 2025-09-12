Trump tvrdí, že mu s Putinom rýchlo dochádza trpezlivosť: Na tango treba dvoch, odkázal aj Ukrajine

Michaela Olexová
TASR
„Spravil som veľa,“ uviedol Trump v piatok.

Donald Trump vyhlásil, že mu s Vladimirom Putinom rýchlo dochádza trpezlivosť, no zároveň vyzval Ukrajinu na ochotu ku kompromisom. Kritizoval Putina za neschopnosť ukončiť vojnu a pohrozil tvrdými sankciami, clami či zásahmi proti ruským bankám a ropnému priemyslu, pričom zdôraznil potrebu spoluúčasti Európy. Zároveň pripomenul aj tlak na Indiu pre jej obchodovanie s ruskou ropou.

Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že mu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom rýchlo dochádza trpezlivosť. Kyjev by podľa neho však mal byť tiež otvorený kompromisom, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP a denníka The Guardian.

Je frustrovaný z Putinovej neschopnosti ukončiť vojnu

„Celkom mi dochádza a dochádza mi rýchlo, že na tango treba dvoch. Je úžasné, že keď to chce spraviť Putin, Zelenskyj nechce. Keď to chcel spraviť Zelenskyj, Putin nechcel. Teraz to chce spraviť Zelenskyj a Putin je otázny,“ odpovedal Trump v rozhovore pre televíziu Fox News na otázku, či mu s ruským prezidentom dochádza trpezlivosť.

Americký prezident zopakoval, že so svojím ruským náprotivkom mal dlhodobo dobrý vzťah, no vyjadril frustráciu voči jeho neschopnosti ukončiť vojnu na Ukrajine.

„Budeme musieť zakročiť veľmi, veľmi tvrdo,“ vyjadril sa Trump vo veci uvalenia sankcií, ktoré by mohli cieliť na ruské banky alebo ropný priemysel. Ako možnosť uviedol i clá, ale do takejto iniciatívy sa podľa neho musia zapojiť aj európske krajiny.

„Už som to spravil. Spravil som veľa,“ uviedol Trump, odkazujúc na hrozbu 50-percentných ciel uvalených na Indiu pre pokračovanie v obchodovaní s ruskou ropou. „Nebolo to jednoduché. Je to problém a spôsobuje to rozkol s Indiou. Pamätajte si, že je to problém Európy omnoho viac ako náš problém,“ uzavrel.

