Koniec vojny je v nedohľadne: Rusko a Ukrajina pozastavili mierové rokovania, Putin pokračuje v útokoch

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
SITA
Vojna na Ukrajine
Tri kolá priamych mierových rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou v Istanbule nepriniesli nič viac ako výmenu zajatcov.

Kremeľ v piatok oznámil, že mierové rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou sú „pozastavené“. „Naši vyjednávači majú možnosť komunikovať prostredníctvom kanálov. Zatiaľ je však pravdepodobne presnejšie hovoriť o pozastavení,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

„Nemôžete nosiť ružové okuliare a očakávať, že proces rokovaní prinesie okamžité výsledky,“ dodal. Americký prezident Donald Trump sa síce zasadzuje za dohodu o ukončení bojov a zapojil sa do sérií diplomatických aktivít vrátane privítania Vladimira Putina na Aljaške, ale Moskva pokračuje vo svojej ofenzíve a leteckých útokoch.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Nemožno nosiť ružové okuliare, odkázal Peskov. V mierových rokovaniach s Ukrajinou nastala prestávka, k dohode je ešte ďaleko
2.
EÚ ukázala jednotu: Brusel predĺžil sankcie voči ruským predstaviteľom, Slovensko aj Maďarsko ustúpili od požiadaviek
3.
Poľsko trvá na tom, že nešlo o náhodu: Na jeho žiadosť zasadne BR OSN. Macron nasadí stíhačky na ochranu vzdušného priestoru
Zobraziť všetky články (1225)

Prezidenti sa stále nestretli

Putin okrem toho v podstate vylúčil stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Minulý týždeň Rusko proti Ukrajine podniklo svoj najväčší letecký útok v histórii, ktorý si vyžiadal obete na životoch a plamene zachvátili vládnu budovu v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev.

Tri kolá priamych mierových rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou v Istanbule nepriniesli nič viac ako výmenu zajatcov. Rusko totiž má sériu požiadaviek vrátane toho, aby sa Ukrajina úplne vzdala aj tých časti Donbasu, ktoré sa Moskve už viac ako 3,5 roka nedarí dobyť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Americká polícia hlási posun vo vyšetrovaní: Zadržali podozrivého z vraždy aktivistu Kirka

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíkaĽudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac