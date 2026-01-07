Trump to s Grónskom myslí vážne: Nevylúčil využitie armády. Bol by to koniec NATO, tvrdí Dánsko

Donald Trump nevylúčil použiť armádu na získanie Grónska, Dánsko aj Grónsko žiadajú stretnutie.

Americký prezident Donald Trump a jeho tím diskutujú o možnostiach získania Grónska a využitie americkej armády na dosiahnutie tohto cieľa je „vždy jednou z možností,“ uviedol v utorok Biely dom. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a stanice Sky News.

Prezident Trump dal jasne najavo, že získanie Grónska je prioritou národnej bezpečnosti Spojených štátov a že je to kľúčové pre odstrašenie našich protivníkov v arktickom regióne,“ uviedol Biely dom vo vyhlásení.

Prezident a jeho tím diskutujú o širokej škále možností, ako jej dôležitý cieľ zahraničnej politiky realizovať, a samozrejme, využitie americkej armády je vždy možnosťou, ktorú má vrchný veliteľ k dispozícii,“ dodal.

Kúpa alebo „voľné pridruženie“

Agentúra Reuters s odvolaním sa na vysokopostaveného amerického predstaviteľa informuje, že snahy o prevzatie kontroly nad Grónskom zahŕňajú kúpu územia alebo vytvorenie zmluvy o voľnom pridružení s ostrovom. Podľa tohto predstaviteľa je diplomacia vždy prvou voľbou Trumpa, rovnako ako uzatváranie dohôd, ktoré prezident „miluje“.

Ilustračná foto: Unsplash

Takže ak by sa dala uzavrieť dobrá dohoda o získaní Grónska, určite by to bol jeho prvý inštinkt,“ dodal predstaviteľ.

Trump údajne chce, aby USA získali Grónsko ešte počas súčasného prezidentského obdobia a že táto otázka „nezmizne“ zo stola napriek námietkam ostatných lídrov členských štátov NATO.

Požadujú stretnutie

Dánsko a Grónsko požiadali o naliehavé stretnutie s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom. Oznámila to v utorok podľa agentúry AFP grónska ministerka zahraničných vecí Vivian Motzfeldtová. Cieľom schôdzky by podľa nej bolo prediskutovať najnovšie vyjadrenia predstaviteľov USA o Grónsku.

Šéfka grónskej diplomacie na sieti Facebook oznámila, že Dánsko a Grónsko požiadali o urýchlené stretnutie s Rubiom, aby „diskutovali o významnom vyhlásení Spojených štátov o Grónsku“.

Americkému ministrovi zahraničných vecí Marcovi Rubiovi sa doteraz nepodarilo stretnúť s grónskou vládou, napriek tomu, že grónska a dánska vláda požiadali o stretnutie na ministerskej úrovni v priebehu roka 2025,“ napísala ministerka.

Jej dánsky náprotivok Lars Lokke Rasmussen podľa AFP uviedol, že schôdzka s Rubiom, o ktorú požiadali už v pondelok, by mala „vyjasniť určité nedorozumenia“ ohľadom Grónska. Taktiež poprel tvrdenia Trumpa, že okolo Grónska sa pohybuje veľké množstvo čínskych a ruských lodí.

Možný koniec NATO

Proti Trumpovým výrokom sa už skôr ostro vyhranila dánska premiérka Mette Frederiksenová aj predseda grónskej vlády Jens-Frederik Nielsen. Dánsko a Grónsko podporili predtým spoločným vyhlásením aj európski lídri. Frederiksenová v pondelok varovala, že ak by Spojené štáty napadli Grónsko, znamenalo by to koniec NATO. Trumpove výroky o potrebe získať tento ostrov v Arktíde sú však podľa nej myslené vážne.

Naopak, francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok povedal, že neverí, že by Spojené štáty narušili zvrchovanosť Dánska. „Grónsko je územie pod dánskou suverenitou a takým aj zostane,“ vyhlásil na okraj summitu spojencov Ukrajiny v Paríži.

Sobotňajší vojenský zásah amerických síl vo Venezuele, počas ktorého zadržali a do USA odvliekli prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku, opäť vyvolal obavy z oživenia zámerov amerického prezidenta prevziať kontrolu nad Grónskom, ktoré je autonómnym územím Dánska.

Trump po intervencii opätovne vyhlásil, že Spojené štáty potrebujú Grónsko z dôvodov národnej bezpečnosti. Jeho poradca Stephen Miller v utorok pre stanicu CNN zase povedal, že je oficiálnym stanoviskom vlády USA, že Grónsko by malo byť súčasťou Spojených štátov.

