Putin s potešením oznámil zlú správu pre svojich kritikov: Podstúpil dlhé vyšetrenia, takýto je výsledok

Putinovo zdravie je už roky predmetom neustálych špekulácií.

Ruský prezident Vladimir Putin v stredu vyhlásil, že je vo výbornej zdravotnej kondícii. Agentúra DPA informuje, že podľa jeho slov nedávno podstúpil dvojdňové vyšetrenia, ktoré to potvrdili, píše TASR.

„Vďaka Bohu, všetko bolo v poriadku,“ vyhlásil 73-ročný prezident počas návštevy výstavy v Moskve. Vysvetlil, že nedávno bol hospitalizovaný, no z nemocnice ho hneď na ďalší deň prepustili.

DPA pripomína, že Putinovo zdravie je už roky predmetom neustálych špekulácií. Kremeľ podľa agentúry miestami až dramaticky zdôrazňuje jeho fyzickú kondíciu a na fotografiách ho v minulosti bolo vidno bez trička v divočine či potápajúceho sa za starovekými amforami.

Rôzne špekulácie

Napriek tvrdeniam Kremľa sa špekulácie o Putinovom zdravotnom stave v poslednej dobe zintenzívnili v dôsledku jeho niekedy dlhších absencií na verejnosti. Podľa DPA niektoré špekulácie dokonca naznačujú, že má dvojníka, no Kremeľ tieto tvrdenia opakovane odmieta.

Unikol obsah amerického mierového plánu. Počíta s tým, že sa Ukrajina vzdá časti svojho územia

