Koniec anonymity na katastri: Informácie o vlastníkoch nehnuteľností si zrejme budete môcť pozrieť až po prihlásení sa

Prístup k informáciám o majiteľoch nehnuteľností na Slovensku, ktoré sú k dispozícii na webstránke katastra nehnuteľností, sa pravdepodobne obmedzí. Podľa návrhu novely katastrálneho zákona by mal byť prístup umožnený až po registrácii a prihlásení sa do systému.
Upozornil na to Denník N, ktorý informácie čerpal z predloženého návrhu. Ten je aktuálne vo fáze pripomienkovania. Katastrálny úrad zmeny v katastri odôvodňuje ochranou osobných údajov.
Podľa novely by sa údaje o vyhľadávaní uchovávali, no poskytovať sa budú iba na účely trestného a súdneho konania.
Odporúčané články
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku