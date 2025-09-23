Trump povedal, že našli príčinu autizmu: Ľudí straší obyčajným paracetamolom, vedci jeho tvrdenia odsúdili

Prezident USA Donald Trump v pondelok odporučil tehotným ženám, aby sa vyhýbali lieku proti bolesti, pričom poukázal na jeho možnú súvislosť s nárastom prípadov autizmu. Ako informovala agentúra AP, Trump pre svoje tvrdenia neposkytol žiadne nové vedecké dôkazy.
Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) pritom neuznáva žiadnu preukázanú súvislosť medzi paracetamolom a autizmom. Americká akadémia pôrodníkov a gynekológov tiež potvrdzuje, že užívanie paracetamolu je pre tehotné ženy bezpečné.
Obyčajný paracetamol
Trump však vyhlásil, že ženy by acetaminofén/paracetamol – známy v USA pod značkou lieku Tylenol – nemali užívať „počas celého tehotenstva“. Dodal, že úrad FDA by mal začať informovať lekárov, že užívanie acetaminofénu „môže byť spojené“ s vyšším rizikom výskytu autizmu u detí.
Prezident USA zároveň zopakoval obavu, že za rastúcim výskytom autizmu je očkovanie – a to aj v USA, kde podľa štatistík autizmus postihuje jedno z 31 detí. Minister zdravotníctva USA Robert F. Kennedy Jr. uviedol, že na Trumpov podnet spúšťa celorezortnú iniciatívu na identifikáciu všetkých príčin autizmu.
Odborníci však zdôrazňujú, že nárast prípadov autizmu sa pripisuje predovšetkým lepšej diagnostike a novej definícii tejto neurovývinovej poruchy, ktorá zahŕňa aj miernejšie prejavy autizmu. Vedci upozorňujú, že zatiaľ nie je jasné, či môžu existovať i ďalšie faktory zodpovedné za nárast výskytu tejto poruchy u ľudí.
Trump avizoval svoje pondelkové oznámenie už v nedeľu, pričom tvrdil, že sa „našla odpoveď na autizmus“. Odborníci ihneď upozornili, že ide o prehnané tvrdenie a že na jednoznačné určenie príčin autizmu je potrebný ďalší výskum.
AP podotkla, že tehotenstvo je v živote ženy obzvlášť citlivým obdobím a nie všetky lieky sú počas neho vo svojej podstate neškodné. Preto sa ich potenciálne nepriaznivé účinky počas tehotenstva veľmi pozorne skúmajú.
Vedci to vidia inak
Trumpov tábor sa najnovšie opiera o štúdiu publikovanú v auguste 2025 v časopise BMC Environmental Health, podľa ktorej výskumníci analyzovali 46 predchádzajúcich publikácií a ich analýza „naznačuje súvislosť medzi expozíciou acetaminofénu počas tehotenstva a zvýšeným výskytom neurovývojových porúch“. Autori daného článku sa zasadzujú za to, aby sa tehotným ženám odporúčalo „obmedziť užívanie“ acetaminofénu, nie však jeho zákaz.
AP doplnila, že k podobnému záberu dospeli aj autori mnohých ďalších štúdií vrátane tej, ktorá bola vykonaná na 2,5 milióne detí vo Švédsku a publikovaná v roku 2024 v časopise Journal of the American Medical Association (JAMA) – konštatuje sa v nej, že „užívanie paracetamolu počas tehotenstva nie je spojené s rizikom autizmu, ADHD alebo mentálneho postihnutia u dieťaťa“.
V Spojených štátoch v pondelok schválili aj liečbu určitých foriem autizmu. Úrad FDA oznámil schválenie kyseliny folínovej – nie však ako lieku na autizmus, ale ako prostriedok, ktorý pri určitých formách autizmu môže zlepšiť poruchy reči.
Zmena očkovacieho kalendára
Okrem toho americký prezident v pondelok vyzval aj na zmenu očkovacieho kalendára pre americké deti, pričom v prvom rade uviedol, že „neexistuje dôvod“ na očkovanie dojčiat proti hepatitíde B. AP v tejto súvislosti konštatovala, že Trump sa tým pridal k prívržencom teórií o škodlivosti očkovania.
Americký prezident argumentoval, že „hepatitída B sa prenáša sexuálne“, preto nie je dôvod očkovať proti nej novorodenca. Podľa Trumpa treba počkať, „kým dieťa dovŕši 12 rokov a bude dobre vyvinuté, a potom ho očkovať proti hepatitíde B.“
AP pripomenula, že očkovanie novorodencov proti hepatitíde B sa odporúča v Spojených štátoch, rovnako ako v mnohých iných krajinách, najmä kvôli možnosti nakazenia dieťaťa matkou počas tehotenstva alebo pôrodu.
Zmeny v očkovacej stratégii a verejnom zdravotníctve, podporované Kennedyho hnutím Make America Healthy Again (Urobme Ameriku opäť zdravou), vyvolávajú napätie aj vo federálnych zdravotníckych agentúrach vrátane Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), kde minulý týždeň rada pre imunizáciu zmenila odporúčania pre očkovanie proti chorobe COVID-19 a iným ochoreniam.
Britskí experti odsúdili Trumpovo tvrdenie
Tvrdenie prezidenta USA Donalda Trumpa, že medzi užívaním paracetamolu počas tehotenstva a autizmom u dieťaťa existuje súvislosť, vyvolalo kritiku britských odborníkov. Trump vo svojom vyhlásení v pondelok odporučil, aby sa Tylenol počas tehotenstva neužíval a vyjadril aj nepodložené obavy z očkovania.
Ako informovala agentúra DPA, britskí vedci upozorňujú, že paracetamol je bezpečný a jeho používanie počas tehotenstva matky jej dieťaťu neškodí. Štúdia zo Švédska vychádzajúca z dát 2,4 milióna pôrodov nezistila súvislosť medzi expozíciou paracetamolu a autizmom, ADHD či mentálnym postihnutím. Autizmus podľa odborníkov vzniká kombináciou genetických a iných faktorov, a obavy z paracetamolu by nemali odradiť ženy od potrebnej starostlivosti.
Web britskej Národnej zdravotnej služby (NHS) uvádza, že „paracetamol je prvou voľbou lieku proti bolesti počas tehotenstva. Bežne sa užíva a dieťaťu neškodí.“
Profesor Dimitrios Siassakos z University College London doplnil, že autizmus je výsledkom viacerých faktorov, najmä genetických predispozícií a prípadného nedostatku kyslíka pri pôrode. „Akékoľvek zdanie zvýšeného rizika v dôsledku paracetamolu sa pri zohľadnení rodinnej anamnézy stratí,“ uviedol.
Ide o dezinformácie
Mel Merrittová z britskej Národnej spoločnosti pre autizmus varovala, že dezinformácie prezidenta Trumpa a ministra zdravotníctva Roberta F. Kennedyho ml. ohrozujú desiatky rokov výskumu a môžu vyvolať strach a stigmatizáciu rodín s autistickými deťmi. Odporučila hľadať informácie o autizme len na dôveryhodných weboch, napríklad NHS alebo Národnej spoločnosti pre autizmus.
DPA tiež informovala, že v štúdii fakulty verejného zdravia Harvardovej univerzity a Lekárskej fakulty Mount Sinai z augusta tohto roku sa píše, že expozícia acetaminofénu (Tylenolu) počas tehotenstva môže u detí zvýšiť riziko neurovývojových porúch vrátane autizmu a ADHD. Vedci však zároveň zdôraznili, že tento liek je dôležitý pri liečbe horúčky a bolesti u matiek, pričom dodali, že tieto príznaky by mohli ohroziť aj plod v maternici.
Odborníci upozorňujú, že nárast diagnostikovaných prípadov autizmu v USA je spôsobený najmä novou definíciou tejto poruchy, ktorá zahŕňa aj miernejšie prejavy na autistickom spektre, a zlepšenou diagnostikou.
