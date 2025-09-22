Fico nazval Šimečkovú a Pukovú príživníčkami: Ani on si nemôže dovoliť všetko, budeme sa brániť trestným oznámením, odkazujú

Predseda vlády Robert Fico v sobotu venoval matke predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku špeciálnu pozornosť na tlačovej konferencii. Fico obvinil Martu Šimečkovú z toho, že sa spolu s jej spolupracovníčkou Andreou Pukovou dopustili subvenčného podvodu. Rozhodli sa podať naňho trestné oznámenie.
Fico tvrdil, že si nechali z dotácií niekoľkokrát preplácať rovnaké faktúry. 130-tisícovú dotáciu označil za jednu z príčin potreby konsolidácie. Premiér ženy označil za podvodníčky a príživníčky.
„Túto sobotu Robert Fico nám osobne venoval mimoriadnu pozornosť. Je neuveriteľné, že premiér spolu s ministrami venujú hodinu jednej malej neziskovke, aby v ľuďoch navodil dojem, že to my dve sme zruinovali štátny rozpočet. Je neuveriteľné, že premiér na tlačovke ukazuje tváre dvoch žien na fotke, ktorú ukradol z nášho facebooku, a k tomu gestikuluje a kričí,“ napísala Marta Šimečková na sociálnej sieti.
Podajú trestné oznámenie
Šimečková v statuse uviedla, že spolu s Pukovou sú verejnosti dlžné vysvetlenie toho, čo na tlačovke odznelo. Tvrdí, že za 16 rokov urobili aj množstvo chýb, omylov a mylných rozhodnutí, nikdy sa však nechceli pred zodpovednosťou za chyby skrývať.
„Bol to iný ročník než inokedy, tak ako všetky ostatné, pretože všetko bolo iné, bol druhý rok pandémie. A áno, tak ako množstvo rôznych organizácií, aj my sme dostali podporu od štátu ako kompenzáciu protipandemických opatrení. Bolo to úplne jediný raz, čo sme získali podporu, ktorá nebola účelovo viazaná na nijaký projekt. Situácia bola výnimočná a vôbec nebolo jasné, ako sú nastavené pravidlá, a nie je to jasné ani dnes,“ napísala k projektu Stredoeurópskeho fóra 2021, čiže tomu ročníku, o ktorom premiér hovoril.
Šimečková dodáva, že po vyčerpaní dotácie dostali inštrukciu, aby poslali všetko, čo mali. „A to sme aj urobili, a áno, boli tam aj faktúry, ktoré boli súčasťou správ pre FPU a ministerstvo spravodlivosti určené na jednotlivé podujatia. Urobili sme tak nie preto, že by sme mali v úmysle podvádzať. Bolo to jediný raz, čo sme dostali grant, ktorý nebol viazaný na žiadny účel a nikto nemal jasno v tom, ako ho reportovať. Ale nechceme sa na to vyhovárať. A vôbec to neznamená, že sa chceme vyhýbať zodpovednosti. Keď príslušná inštitúcia zo zákona na to určená, nie tlačovka premiéra ani nikoho iného, rozhodne, že sme povinné niečo do štátneho rozpočtu vracať, budeme to plne akceptovať a všetko, čo bude treba, vrátime.“
„Počítame s tým, že útoky Roberta Fica budú pokračovať, že sa budú stupňovať, možno aj v najbližších dňoch. Počítame aj s tým, že sa Robertovi Ficovi podarí, že mnohí sa na nás naozaj začnú dívať ako na príživníčky, podvodníčky, vypočítavé, hrabivé indivíduá. Proti bezprecedentnému urážaniu sa ideme brániť vlastným trestným oznámením, pretože ani predseda vlády si nemôže dovoliť všetko,“ odkázala ďalej Marta Šimečková.
