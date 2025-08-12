Trump použil na Putina fintu: Aljaška nie je najlepšie miesto na stretnutie, tento detail si ale všimol málokto

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
SITA
Trump demonštruje silu.

 Súhlas ruského prezidenta Vladimira Putina so stretnutím s Donaldom Trumpom na Aljaške je potvrdením, že ide aj o bývalé územie Ruského impéria. V rozhovore pre Espreso TV to uviedol vedúci ukrajinského Centra pre analýzu a stratégie Ihor Čalenko.

„Zásahy nie sú namierené len na územia Európy, ale aj Spojených štátov,“ uviedol Čalenko. Podľa neho Putinova návšteva Aljašky ukazuje, že sa neobáva zatykača Medzinárodného trestného súdu a zároveň nedovoľuje žiadnej tretej krajine, aby z toho získala geopolitické výhody – či už ide o Turecko, Spojené arabské emiráty alebo Vatikán.

Trumpova finta

„Stretnutie na Aljaške nie je najlepším miestom, pretože je to potvrdenie skutočnosti, že Aljaška bola kedysi územím Ruského impéria, ale z dôvodu dlhov ju museli predať USA takmer za nič. Pamätám si billboardy z ruských volieb s nápisom ‚Aljaška je naša‘,“ pripomenul Čalenko.

Analytik však vníma výber Aljašky ako šikovný ťah zo strany Trumpa, ktorý tým demonštruje silu podobne, ako keď si pri podávaní rúk pritiahne ruku partnera k sebe.

„Venujte pozornosť logistike, akú trasu bude musieť Putin absolvovať, aby sa na Aljaške stretol s Trumpom. Spomeňte si, aké ťažké bolo pre Putina cestovať na Kamčatku, pretože Rusko je príliš veľké. Hoci USA a Rusko sú susedia, pre Putina to bude pred rokovaniami vyčerpávajúce. Možno práve s tým Trump počíta, aby dosiahol kompromis v určitých otázkach. Otázkou však je to, čo je vlastne kompromis v Trumpovom chápaní,“ skonštatoval Čalenko.

