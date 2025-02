Trump nariadil vzdušné nálety: Pri úderoch podľa neho zomrel nespresnený počet „teroristov“

Spojené štáty na príkaz prezidenta Donalda Trumpa v sobotu podnikli vzdušné nálety na ciele džihádistickej siete Islamský štát v Somálsku. Trump to oznámil na svojej sieti Truth Social. Pri úderoch podľa neho zomrel nespresnený počet „teroristov“. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Trump podľa svojho vyhlásenia v sobotu ráno nariadil „presné nálety na jedného z vedúcich organizátorov útokov ISIS a ďalších teroristov, ktorých naverboval a viedol v Somálsku“. Kto konkrétne bol terčom, však nespresnil. Agentúra AP poznamenala, že počas Trumpovho nového funkčného obdobia v úrade ide o prvý útok v tejto africkej krajine.

Minister obrany USA Pete Hegseth doplnil, že údery, zamerané na operatívcov IS v pohorí Golis v poloautonómnom regióne Puntland, podniklo veliteľstvo USA pre Afriku a boli koordinované so somálskou vládou. „Títo vrahovia, ktorých sme našli ukrytých v jaskyniach, ohrozovali Spojené štáty a našich spojencov,“ pokračoval americký prezident. „Údery zničili jaskyne, v ktorých žili, a zabili mnoho teroristov bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom ublížili civilistom,“ dodal.

Obvinil Joea Bidena

Trump takisto obvinil svojho predchodcu Joea Bidena, že „so svojimi kumpánmi nechcel konať dostatočne rýchlo“, pokiaľ ide o oného vysokopostaveného predstaviteľa IS. Podľa Trumpa ho totiž americká armáda mala už niekoľko rokov v hľadáčiku. „Ja som to urobil! Odkaz pre ISIS a všetkých ostatných, ktorí by chceli útočiť na Američanov, znie: „NÁJDEME SI VÁS A ZABIJEME VÁS!“ dodal prezident.

Server stanice Sky News pripomenul, že americké špeciálne jednotky zabili istého vysokopostaveného vodcu IS a desať ďalších bojovníkov pri nálete na horský jaskynný komplex v odľahlej časti severného Somálska v roku 2023 počas operácie, ktorú nariadil Biden. V Somálsku je Islamský štát prítomný relatívne málo v porovnaní s militantným hnutím aš-Šabáb, ktoré je napojené na al-Káidu. Odborníci aj tak podľa AFP varujú pred rastúcou aktivitou IS.