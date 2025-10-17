Poľsko prekvapuje: Prichádza so zákonom o statuse blízkej osoby. Má byť kompromisom k registrovaným partnerstvám

Poľská vláda v piatok predstavila návrh zákona o statuse blízkej osoby a o zmluve o spolužití, ktorý má právne upraviť niektoré aspekty vzťahov osôb, ktoré spolu žijú, ale nechcú alebo nemôžu uzavrieť manželstvo. Projekt vznikol ako kompromis medzi stranou Ľavica, ktorá navrhovala registrované partnerstvá, a Poľskou ľudovou stranou, ktorá ich odmieta. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.
Líder Poľskej ľudovej strany (PSL) Wladyslaw Kosiniak-Kamysz označil návrh za kompromis, ktorý má šancu získať širokú podporu v Sejme. „Je veľká šanca, že zákon bude prijatý ešte tento rok,“ povedal. V piatok ráno pre rozhlasovú stanicu RMF FM vyhlásil, že ide o riešenie, ktoré je dostatočne odlíšené od manželstva a mohli by ho podporiť aj konzervatívni poslanci.
Štátna tajomníčka v kancelárii premiéra Katarzyna Kotulová z Ľavice vysvetlila, že návrh rieši praktické otázky – majetkové vzťahy, právo na bývanie, prístup k zdravotným informáciám či oslobodenie od dane z dedičstva.
Má uľahčiť ľuďom život
Návrh nazvaný „Zákon o statuse blízkej osoby vo vzťahu a o zmluve o spolužití“ má upraviť praktické otázky spolužitia dvoch dospelých osôb, ktoré chcú mať právne záruky v rôznych životných situáciách. Podľa návrhu sa zmluva sústreďuje najmä na majetkové otázky a má sa uzatvárať u notára podľa jednotného vzoru schváleného ministerstvom. Uzavrieť ju budú môcť dospelé osoby, ktoré nie sú v pokrvnom príbuzenskom vzťahu ani v manželstve.
Premiér Donald Tusk označil kompromis za krok, ktorý nikto nemusí oslavovať, ale ktorý uľahčí ľuďom život. Vládna koalícia bez podpory opozície nedisponuje dostatočným počtom hlasov na prelomenie prezidentského veta v prípade, že by Karol Nawrocki zákon vetoval.
Jeho kancelária však už skôr dala najavo, že prezident je pripravený rokovať o návrhu, ak nebude obsahovať ideologické prvky a nebude konkurovať manželstvu. Podľa Marcina Przydacza z kancelárie prezidenta by bol Nawrocki ochotný podpísať zákon, ktorý sa netýka len partnerských zväzkov v sexuálnom kontexte, ale aj priateľských vzťahov či dobrovoľných väzieb.
