Trump: Dohodu s Iránom môžeme uzavrieť už v pondelok. Ak zlyhá, zvažujem, že to tam celé vyhodím do vzduchu

Spojené štáty by mohli s Iránom uzavrieť dohodu o mierovom urovnaní konfliktu na Blízkom východe už v pondelok. Uviedol to americký prezident Donald Trump v nedeľňajšom rozhovore pre stanicu Fox News, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Myslím, že zajtra je na to dobrá šanca, práve teraz rokujú. Ak sa nedohodnú, a to rýchlo, zvažujem, že to tam celé vyhodím do vzduchu a zmocním sa ropy,“ vyhlásil šéf Bieleho domu podľa zahraničného spravodajcu televízie Fox News Treya Yingsta. Trump krátko predtým na sociálnej sieti Truth Social uviedol, že pokiaľ Irán neotvorí Hormuzský prieliv, Spojené štáty budú v utorok útočiť na iránsku infraštruktúru.
Hrozby útoku na infraštruktúru
„Utorok bude v Iráne deň elektrární a zároveň deň mostov, všetko v jednom. Niečo také tu ešte nebolo!!! Otvorte ten ****** prieliv, vy šialení bastardi, inak tam budete mať peklo – LEN SA POZERAJTE! Sláva Alahovi,“ napísal Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social.
Ultimátum nakopon predĺžil
Americký prezident Donald Trump v nedeľu predĺžil ultimátum, ktoré dal Iránu na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu, do utorka večera washingtonského času. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters. Šéf Bieleho domu v rozhovore pre denník Wall Street Journal (WSJ) uviedol, že novým termínom na otvorenie Hormuzského prielivu je utorok večer.
Neskôr v príspevku na sociálnej sieti Truth Social bez uvedenia akýchkoľvek ďalších informácií napísal len „utorok, 20.00 h východného času“ (streda 02.00 h SELČ). Americký prezident v prípade nesplnenia jeho podmienok pohrozil Iránu útokmi na kritickú infraštruktúru. „Spomeňte si, keď som dal Iránu desať dní na to, aby UZAVREL DOHODU alebo OTVORIL HORMUZSKÝ PRIELIV. Čas sa kráti – zostáva 48 hodín, kým sa na nich zosype peklo,“ napísal Trump v sobotu v príspevku na Truth Social.
