„Po 5 minútach som to vypla.“ Diváci kultového seriálu zúria. Markízu prosia o návrat do starých čias

Sviatky sa tak pravidelne nesú v atmosfére dvoch kultových titulov z 80. rokov – okrem hitu Anna zo Zeleného domu je jedným z nich aj seriál Vtáky v tŕní. Tento rok však televízia divákov poriadne rozčúlila.
Kritizujú, že Markíza zmenila dabing seriálu a nahradila pôvodnú verziu z 90. rokov. Postavám vtedy prepožičali hlasy známe slovenské osobnosti ako Milan Bahúl, Diana Mórová či Božidara Turzonovová.
Zmenu, rovnako ako aj búrlivú reakciu divákov, si všimol portál MediaBoom.
Pre mnohých fanúšikov je nová verzia doslova ranou pod pás
Najčastejšie zaznieva výčitka, že seriál prišiel o svoje pôvodné čaro.
Diváci boli roky zvyknutí na ikonické hlasy, ktoré sa neoddeliteľne spájali s postavami. Chýba im Mary Carsonová s hlasom Turzonovovej, Bahúl ako páter Ralph aj Mórová ako Meggie. Televízii preto odkazujú, že nový dabing považujú za katastrofu. Vyzývajú ju, aby prehodnotila svoje rozhodnutie a vrátila pôvodnú verziu.
Okrem toho majú diváci pocit, že boli oklamaní – v upútavke na sociálnych sieťach totiž stále znie pôvodný dabing.
„Veď je to otras. Vydržala som to tri minúty a musela som to prepnúť,“ napísala Slovenka v komentári. „Po piatich minútach som to vypla. Nechápem, prečo to predabovali, som strašne sklamaná,“ pridáva sa iná a mnohé súhlasia.
