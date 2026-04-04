„Po 5 minútach som to vypla.“ Diváci kultového seriálu zúria. Markízu prosia o návrat do starých čias

Vtáky v tŕni

Foto: MovieStillsDB

Michaela Olexová
Každoročnou tradíciou Veľkej noci pre túto televíziu býva prerušenie bežného vysielania na stanici Doma. Nahrádza ju ikonickými klasikami.

Sviatky sa tak pravidelne nesú v atmosfére dvoch kultových titulov z 80. rokov – okrem hitu Anna zo Zeleného domu je jedným z nich aj seriál Vtáky v tŕní. Tento rok však televízia divákov poriadne rozčúlila.

Kritizujú, že Markíza zmenila dabing seriálu a nahradila pôvodnú verziu z 90. rokov. Postavám vtedy prepožičali hlasy známe slovenské osobnosti ako Milan Bahúl, Diana Mórová či Božidara Turzonovová.

Zmenu, rovnako ako aj búrlivú reakciu divákov, si všimol portál MediaBoom.

Pre mnohých fanúšikov je nová verzia doslova ranou pod pás

Najčastejšie zaznieva výčitka, že seriál prišiel o svoje pôvodné čaro.

Diváci boli roky zvyknutí na ikonické hlasy, ktoré sa neoddeliteľne spájali s postavami. Chýba im Mary Carsonová s hlasom Turzonovovej, Bahúl ako páter Ralph aj Mórová ako Meggie. Televízii preto odkazujú, že nový dabing považujú za katastrofu. Vyzývajú ju, aby prehodnotila svoje rozhodnutie a vrátila pôvodnú verziu.

Okrem toho majú diváci pocit, že boli oklamaní – v upútavke na sociálnych sieťach totiž stále znie pôvodný dabing.

„Veď je to otras. Vydržala som to tri minúty a musela som to prepnúť,“ napísala Slovenka v komentári. „Po piatich minútach som to vypla. Nechápem, prečo to predabovali, som strašne sklamaná,“ pridáva sa iná a mnohé súhlasia.

Podobný incident už zažila aj TV JOJ

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Tip na výlet
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Na nože
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Branislav Gröhling v 1 na 1: Pán Boh s nami a Fico preč. Polícia ho už vyšetruje pre vlastizradu
1 na 1
Branislav Gröhling v 1 na 1: Pán Boh s nami a Fico preč. Polícia ho už vyšetruje pre vlastizradu
Mužom pchal do konečníka tyč, aby vyvrcholili: Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Druhá svetová vojna
Mužom pchal do konečníka tyč, aby vyvrcholili: Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť

