Poľský prezident pripravuje národ na vojnu: Nawrocki hovorí o hrozbe pre celé NATO

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Poľský prezident varuje NATO.

Poľský prezident Karol Nawrocki vyzval NATO na posilnenie odstrašovania po narušení poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi. TASR o tom informuje na základe utorkovej správy agentúry DPA.

Poľský líder v rozhovore pre nemecký denník Bild uviedol, že je potrebné „urobiť všetko pre to, aby sme sa pripravili na vojnu, keďže len to zaručí mier“, píše DPA. Podľa svojich slov očakáva, že k „podobným útokom na územie NATO“ už nedôjde a Aliancia sa na to ešte lepšie pripraví.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
NATO je vo vojne s Ruskom, vyhlásil Kremeľ: Je to vraj evidentné a nepotrebuje to žiadne ďalšie potvrdenie
2.
Trump konečne označil Rusko za agresora vo vojne na Ukrajine: S Putinom mu vraj dochádza trpezlivosť, Európa podľa neho nekoná
3.
Putin „testuje“ západné krajiny a nemá záujem o ukončenie vojny: Rusko musí vedieť, že budeme reagovať, tvrdí nemecký minister
Zobraziť všetky články (1233)

Drony narušili poľský vzdušný priestor 19-krát

Operačné velenie poľských ozbrojených síl uviedlo, že počas útoku Ruska na Ukrajinu bol v noci na stredu najmenej 19-krát narušený poľský vzdušný priestor. Tri drony boli zostrelené poľským a spojeneckým letectvom, čo premiér Donald Tusk označil za bezprecedentné použitie zbraní poľským letectvom v novodobej histórii.

Foto: TASR/AP

Podľa Nawrockého útok bol „riadený priamo z Moskvy“ a demonštruje možnosti ruského prezidenta Vladimira Putina. Poľská hlava štátu zároveň vyjadrila spokojnosť s tým, že pri údere nedošlo k civilným či vojenským stratám na životoch.

Sankcie a Trump ako tlak na Putina

Podporil tiež výzvu šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa členským štátom NATO, aby ukončili všetok dovoz ruskej ropy, pretože pokračujúce obchodovanie iba povzbudí Moskvu a môže viesť k ďalšej agresii. Trump adresoval výzvu napríklad Maďarsku a Slovensku, no platila aj pre Francúzsko, ktoré dováža ruskú ropu z Indie.

Iba sankcie a Trump môžu vyvinúť tlak na Putina, aby sa ukončila vojna a zachovala územná celistvosť Ukrajiny, povedal poľský líder a dodal, že „Európa by ho mala v týchto snahách podporiť“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dal si masku klauna a prepadol herňu: So zbraňou v ruke zlodej ukradol hotovosť a…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac