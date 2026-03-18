Tri štvrtiny mladých ľudí zvažujú odchod zo Slovenska do zahraničia: Lákajú ich vyššie platy a lepšie podmienky

Petra Sušaninová
TASR
Ak by odišli, vrátiť by sa už nechceli.

Približne tri štvrtiny mladých ľudí vo veku 16 až 17 rokov zvažujú odchod zo Slovenska do zahraničia. Zo všetkých tých, ktorí uvažujú z akýchkoľvek dôvodov o odchode, sa 42,3 percenta neplánuje na Slovensko v budúcnosti vrátiť. Vyplýva to z výsledkov nedávneho prieskumu, o ktorých informoval na stredajšom zasadnutí Parlamentu detí a mládeže komisár pre deti Jozef Mikloško. Do prieskumu realizovaného v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave sa zapojilo 10 200 mladých.

„Úrad komisára každoročne z komunikácie s mladými vyberá tému, ktorá ich najviac trápi. Minulý rok to bol rok lepších vzťahov, pretože ich veľmi trápilo duševné zdravie. Na tento rok práve po komunikácii s mladými sme prišli na to, že veľmi aktuálna téma je odchod mladých do zahraničia, či už dlhodobo alebo na štúdium,“ povedal pre TASR Mikloško.

S určitosťou je podľa prieskumu rozhodnutých o svojom odchode do zahraničia po skončení strednej školy alebo neskôr v budúcnosti 38,3 percenta mladých ľudí. Ďalších 37,1 percenta to zvažuje a je tomu pozitívne naklonených. Za najčastejšie dôvody označujú vyššie platy v zahraničí, lepšie pracovné podmienky, vyššiu životnú úroveň a lepšie podmienky na založenie rodiny. Takmer 62 percent respondentov neverí, že sa podmienky pre mladých ľudí na Slovensku budú zlepšovať.

Slovensko považujú za svoj domov

Komisár poukázal na vzťahové problémy, ktoré zarezonovali výskumom, a to zlé vzťahy v spoločnosti (89,6 percenta), rodine (89,2 percenta), škole (87,5 percenta) a v politike (71,8 percenta). Mikloško hovoril aj o tom, že mladých trápi tiež osamelosť a negativizmus. Za najväčšie výhody života na Slovensku označili respondenti rodinu (93 percent), priateľov (92,9 percenta), prírodu (82,8 percenta) či komunitu (79,5 percenta).

Najnižšia spokojnosť mladých je s výškou platov (75,7 percenta), fungovaním štátu a úradov (70,5 percenta), dostupnosťou bývania (69,3 percenta). Takmer tretina mladých je podľa prieskumu nespokojná s dostupnosťou psychologickej pomoci. Medzi pozitíva, ktoré prieskum ukázal, patrí, že 62,8 percenta mladých je hrdých na to, že sú Slováci a 80,4 percenta respondentov považuje Slovensko za svoj domov.

Úrad komisára pre deti v rámci mládežníckej participácie usporiadal v Častej VIII. zasadnutie Parlamentu detí a mládeže s viac ako 100 účastníkmi z celého Slovenska. Hlavnou témou zasadnutia je tvorba Vízie Slovenska očami mladých. Pozvanie na toto podujatie prijal aj prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini a novozvolený komisár pre deti Českej republiky Martin Beneš.

