Tri hrozivé správy za 16 dní: Slovenským nemocniciam sa neznámy páchateľ vyhráža bombovým útokom

Anonym nahlásil v stredu ráno bombu, jej prítomnosť v priestoroch nemocnice sa nepotvrdila. Sieť regionálnych nemocníc Penta Hospitals sa za posledných 16 dní stala už tretíkrát terčom vyhrážok bombovým útokom.
„Takéto navzájom podobné skutky predstavujú vážne verejné ohrozenie a vnímame ich ako cielený útok na našu spoločnosť. Z tohto dôvodu podávame trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a zároveň apelujeme na silové zložky štátu, aby túto sériu útokov dôkladne prešetrili,“ uviedol hovorca Penta Hospitals Tomáš Kráľ.
Ktosi nemocnici posiela výhražné správy prostredníctvom formulára
Zároveň ocenil prácu polície, ktorá dnes v Galante konala rýchlo a profesionálne. Polícia po prijatí oznámenia o údajnej bombovej hrozbe okamžite vykonala všetky potrebné opatrenia, aby bola zabezpečená bezpečnosť osôb.
„Vykonané previerky mali negatívny výsledok. Prípad si prevzal vyšetrovateľ a vo veci začal trestné stíhanie pre trestný čin šírenia poplašnej správy,“ uviedla pre TASR vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.
Hrozby bombou prichádzajú prostredníctvom webového formulára. Každá z nich podľa Kráľa ohrozuje pacientov aj zamestnancov nemocníc a narúša pokojné a dôstojné prostredie, ktoré je základom kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Zároveň si vyžaduje preloženie desiatok plánovaných výkonov, operácií a hospitalizácií, čo má priamy vplyv na pacientov čakajúcich na liečbu.
Nemocnice navyše čelia priamym ekonomickým stratám, ktoré dosahujú desiatky tisíc eur za jediný deň výpadku.
„S obavami sledujeme čoraz častejšie verejné očierňovanie práce regionálnych nemocníc, ktoré môže podnecovať podobné nebezpečné incidenty. Hrubé útoky na zdravotníkov a prevádzkovateľov regionálnych nemocníc, ako aj bulvarizácia vážnych tém v zdravotníctve, znevažujú úsilie tisícok zdravotníkov v teréne a podkopávajú dôveru verejnosti v zdravotný systém ako celok,“ dodal hovorca Tomáš Kráľ.
