Tretí balík konsolidácie nebude stačiť: Kvalita života sa zníži a možný je aj odchod ľudí mimo Slovensko, varuje ekonóm

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Tretí balík konsolidácie má priniesť úsporu 2,7 miliardy eur.

Tretí balík konsolidácie má priniesť 22 opatrení, pričom podľa Ministerstva financií SR by mal štátu ušetriť 2,7 miliardy eur. Nejde však o opatrenia s dlhodobým efektom. Tempo zadlžovania síce spomalíme, ale nezastavíme.

Cieľ udržať dlh pod 60 % hrubého domáceho produktu (HDP), vyplývajúci z reformy Európskej únie a zo zákona o dlhovej brzde, tak pravdepodobne nenaplníme, uviedol ekonóm spoločnosti Finax Patrik Kindl.

Opatrenia sú podľa ekonóma nedostatočné

Navrhnuté konsolidačné opatrenia aj s tretím konsolidačným balíčkom sú podľa neho nedostatočné. „Tieto opatrenia síce prispejú k spomaleniu rastu zadlžovania, no zadlžovať sa budeme aj naďalej. Zo strednodobého fiškálno-štrukturálneho plánu SR vyplýva, že sa v najbližších rokoch budeme pohybovať nad úrovňou 60-percentného dlhu voči HDP,“ uviedol Kindl.

Ilustračná foto: Pexels

Priblížil, že najväčšou časťou konsolidácie sú šetrenia na výdavkoch štátu. Zrušenie valorizácie miezd štátnych zamestnancov či zníženie počtu štátnych úradníkov sú podľa neho určite jednými z výrazných krokov, ako ušetriť na štáte. Z prezentovaného návrhu však nie je jasné, ako ušetriť touto cestou až 1,3 miliardy eur, zdôraznil ekonóm.

Riziká vyššieho zdanenia

Zásadným efektom zvýšenia progresivity dane z príjmov fyzickej osoby namiesto plošného zvýšenia sadzby je podľa odborníka to, že sa daň dotkne najmä vyššie zarábajúcich. Ich spotrebiteľské správanie by pritom nemala výrazne ovplyvniť a nemala by výrazne znížiť kvalitu ich života.

Kindl však upozornil, že vyššie dane môžu odradiť kvalifikovaných ľudí od práce na Slovensku, prípadne aj tých, ktorí tu už pracujú. Finálny výber tejto dane tak môže byť oveľa menší a môže zároveň negatívne ovplyvniť aj rast ekonomiky.

„Až 358 miliónov eur má priniesť navyše zvýšenie zdravotného odvodu zamestnanca a ďalších 102 miliónov eur zvýšenie minimálnych sociálnych odvodov samostatne zárobkovo činných osôb, čo ešte viac zvýši celkovú odvodovú zaťaženosť,“ podotkol. Na záver dodal, že konsolidačné opatrenia je potrebné smerovať viac na výdavkovú stranu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ďalšia konsolidácia bude bolieť: Slováci prezradili, čo si myslia o opatreniach, a ktoré je podľa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíkaĽudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac