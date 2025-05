Tragický deň na Záhorí: Mladík najprv neprežil náraz do stromu, o pár hodín na tej istej ceste zomrel chodec

K dopravnej nehode došlo v sobotu (17. mája) v noci. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková s tým, že udalosť sa vyšetruje.

„Podľa doposiaľ zabezpečenej dôkaznej situácie sa mal 40-ročný chodec v čiernom oblečení pohybovať po vozovke, kde pri predbiehaní iného vozidla vodič zachytil ľavou prednou časťou tohto chodca smerujúceho z obce Gajary na Malé Leváre. Štyridsaťročného muža sa privolanej rýchlej zdravotnej pomoci nepodarilo zachrániť,“ priblížila.

Nehoda je aktuálne v štádiu vyšetrovania.

Nebola to však jediná tragédia, ktorá v daný deň tento úsek postihla. Ako sme vás v sobotu informovali, pár hodín predtým tu mladý vodič narazil autom do stromu. Pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.

„Podľa doposiaľ nezistených príčin vodič vozidla v ľavotočivej zákrute vyšiel mimo vozovku, narazil do stromu a s vozidlom sa niekoľkokrát prevrátil. Devätnásťročný vodič osobného vozidla utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.