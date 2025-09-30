Tragická nehoda pri Rimavskej Sobote má tretiu obeť: V nemocnici zomrelo len niekoľkodňové bábätko

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
Tragická dopravná nehoda má tretiu obeť.

Tragická dopravná nehoda, ku ktorej došlo v pondelok (29. 9.) v okrese Rimavská Sobota, má aj tretiu obeť. V utorok zraneniam v nemocnici podľahol aj niekoľkodňový novorodenec. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

K tragickej dopravnej nehode došlo v pondelok vo večerných hodinách na ceste medzi obcami Janice a Rimavská Seč. Osobné auto za doposiaľ presne neustálených príčin zišlo do jarku mimo cesty a havarovalo.

Polícia začala trestné stíhanie

Nehoda si vyžiadala život 22-ročnej ženy, ročného dieťaťa a niekoľkodňového novorodenca. Vodič a ďalšie tri deti vo veku šesť, štyri a tri roky utrpeli zranenia. Polícia v súvislosti s nehodou začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Nehoda je v štádiu vyšetrovania.

