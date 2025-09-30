Obrovská tragédia na juhu Slovenska: Pri havárii zomrela žena a ročné dieťa. Otec a ďalšie malé deti sú v nemocnici

Mladá žena a ročné dieťa neprežili vážnu dopravnú nehodu, ktorá sa stala v pondelok večer medzi obcami Janice a Rimavská Seč v okrese Rimavská Sobota.
Osobné vozidlo Daewoo z doposiaľ neznámych príčin zišlo do jarku mimo cesty. Informovala agentúra SITA.
V tom čase sa v ňom nachádzalo okrem vodiča šesť spolujazdcov. „Dve osoby, žiaľ, nehodu neprežili. Ide o ženu vo veku 22 rokov a maloleté, iba ročné dieťa. Štyria maloletí spolujazdci vo veku 3, 4, 6 rokov a niekoľkodňový novorodenec, ako aj vodič vozidla, boli z miesta nehody so zraneniami prevezení do nemocníc,” informovala o následkoch tragickej udalosti hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
