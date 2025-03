Toto sú najväčšie chyby, ktorými si ničíte práčku: Odborník prezradil, čo najviac skracuje jej životnosť

Niektorí pranie jednoducho neznášajú, no je to niečo, čomu sa jednoducho nevyhneme. Odborník radí ako prať tak, aby vaša práčka vydržala čo najdlhšie. Chápe, že nie každý číta manuál k tomuto spotrebiču, no niekoľko vecí by sme mali dodržiavať.

Pravidlo 25 %

Ako píše Mail Online, jedným zo základných pravidiel je nesnažiť sa práčku napchať na prasknutie. Elektrotechnický inžinier Michael Armitt prízvukuje pravidlo 25 %, to znamená, že v práčke by malo ostať aspoň 25 % voľného priestoru. Zabezpečíte tak, že bubon bude rotovať tak, ako má a oblečenie sa vyperie naozaj kvalitne. Dôležité je tiež neprekračovať váhu, napríklad pri praní posteľnej bielizne.

Podľa Armitta je nevhodné zbytočne nalievať do nádobky priveľké množstvo pracieho prášku. Môže to totiž viesť k upchatiu dávkovačov a k hromadeniu nečistôt a usadenín. Veľa ľudí tiež dávkuje prášok a aviváž do nesprávnych nádrží. Myslia si, že je to asi jedno a oblečenie sa predsa vyperie tak či onak. Pre správne fungovanie práčky je ale nevyhnutné správne dávkovať prášok a aviváž.

Toto ľudia často ignorujú

Inžinier tiež varuje, že ľudia často ignorujú, ak z práčky vyteká voda. Hlavnou príčinou môže byť netesnosť hadice, dávkovača alebo poškodenie tesnenia dverí. Je lepšie tieto problémy vyriešiť čo najskôr.

Odkladať sa neoplatí ani pravidelné čistenie práčky. Armitta chápe, že to zrejme nie je na zozname vašich priorít, v nečistenej práčke sa ale môžu začať hromadiť baktérie či plesne. Následkom toho môže začať práčka nepríjemne zapáchať. Ideálne je práčku čistiť aspoň raz mesačne.

Takto sa vyhnete plesniam

Skvelé je, že niektoré práčky už majú samočistiaci program. Stačí teda prázdnu práčku zapnúť na 90-stupňový program. Niektorí ľudia pridajú aj ocot alebo sódu bikarbónu, v obchode však kúpite aj čistiace prostriedky určené špeciálne do práčky.

Odborník tiež radí nezatvárať dvierka na práčke hneď, ako z nej vyberiete čerstvo vyprané oblečenie. Ak ich hneď zavriete, zabránite prúdeniu vzduchu a v práčke sa môžu začať tvoriť plesne. Vhodné je nechať pootvorené aj dávkovače na prášok a aviváž. Posledná Armittova rada znie – dbajte, aby sa do práčky nedostávali mince, šperky či iné predmety, ktoré do nej nepatria. Vždy predtým, ako niečo hodíte do prania, poriadne skontrolujte všetky vrecká.