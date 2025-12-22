Toto sme tu ešte nemali: Taraba buduje vlastnú značku, požiadal o ochrannú známku. Chystá aj podcast

Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Nina Malovcová
Minister Tomáš Taraba si chráni vlastné meno.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba urobil krok, ktorý na slovenskej politickej scéne nie je bežný. Podal prihlášky na registráciu ochranných známok, ktoré sa viažu priamo na jeho priezvisko a na názov pripravovaného projektu Teraz Taraba.

Na zámer ministra upozornil portál Aktuality, podľa ktorého si chce Taraba chrániť svoje meno aj označenie, pod ktorým plánuje verejne vystupovať v novom mediálnom formáte.

Prečo sa minister rozhodol pre ochrannú známku

Hoci sa Taraba dostal do vlády ako nominant SNS, v poslednom období čoraz viac vystupuje ako samostatná politická osobnosť. Namiesto straníckej značky stavia do popredia vlastné meno, ktoré chce využívať ako hlavný identifikačný prvok svojej verejnej komunikácie.

Foto: TASR/Jakub Kotian

Aj preto požiadal o registráciu ochranných známok, ktoré zahŕňajú samotné priezvisko Taraba, názov Teraz Taraba aj viaceré grafické motívy. Tie chce používať pri svojej mediálnej a verejnej činnosti. Kľúčovým impulzom má byť spustenie vlastného politického podcastu.

Čo to znamená pre médiá a ľudí s rovnakým priezviskom

Podanie prihlášok ešte neznamená, že ochranné známky budú automaticky schválené. O tom, či budú zapísané do registra, rozhodne Úrad priemyselného vlastníctva SR. Aj v prípade ich schválenia sa však situácia pre bežných ľudí ani médiá nemení.

Používanie mena verejne činnej osoby v spravodajstve, kritike alebo vo verejnej diskusii sa nepovažuje za používanie ochrannej známky v obchodnom styku. Rovnako sa tento krok nijako nedotkne ani ľudí, ktorí majú rovnaké priezvisko. Pokiaľ ho nepoužívajú na podnikanie v oblastiach, na ktoré by sa ochranná známka vzťahovala, nemusia sa obávať žiadnych následkov.

