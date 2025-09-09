Toto si plánuje obliecť na svadbu v Európe: Ženu každý znenávidel po tom, ako pridala 1 fotografiu

Ak ste pozvaná na svadbu ako hostka, mali by ste rešpektovať dress code a vyhnúť sa výraznému líčeniu, príliš odhaľujúcemu oblečeniu, či okázalým šperkom. Existuje však jedno základné pravidlo – nikdy si neoblečte bielu.
„Toto platí aj pre odtiene blízke bielej, ako je krémová alebo svetlosivá,“ píše portál Brianna. V mnohých kultúrach dokonca existuje nepísané pravidlo, že ak si žena na svadbu oblečie biele šaty a nie je nevestou, iný hosť ju má poliať červeným vínom.
Asi teda tušíte, ako bude tento príbeh pokračovať. Autorka videa, ktorá vystupuje pod prezývkou skyespalding, ukázala štvoro šiat, medzi ktorými sa rozhodovala. V popise spomenula, že bola pozvaná na svadbu na Sicílii a dress code je „black-tie“.
Internet okamžite vybuchol – pod videom sa nachádza vyše 43-tisíc komentárov a dôvodom bola úplne prvá fotografia.
Biele čipkované šaty?
„Prečo by ti vôbec napadlo obzerať si biele šaty?“ pýtala sa jedna z komentujúcich. „Biele čipkované šaty?“ pridával sa ďalší. „Prečo sú prvé šaty vôbec v zozname možností?“
Kritika sa však netýkala len bielej róby. Ani ostatné možnosti ľudí nepresvedčili. Najviac sa zhodli, že ak by si už mali vybrať, najvhodnejšie sú šaty číslo tri/štyri.
No šaty číslo tri sú tiež veľmi svetlé, pričom šaty číslo štyri podľa mnohých pôsobia lacno a nie úplne primerane k formálnej udalosti.
Mnohí pochválili krásu druhých šiat, no zároveň dodali, že ich farba je príliš svetlá, aj keď nie je biela, a mohla by spôsobiť rozruch. „Jediná správna odpoveď sú posledné. Všetky ostatné by sa bili s nevestou. Vyhni sa bielej, belavej, mušľovej, mramorovej, béžovej, sivej… a radšej aj striebornej, zlatej či červenej,“ znela ďalšia rada.
Niektorí ešte pritvrdzujú: „Žiadne šaty nepôsobia dostatočne prestížne. Nakupuj ďalej!“
Objavil sa aj názor, že celé video mohlo byť len zámernou provokáciou. „Skvelý spôsob, ako rozprúdiť komentáre,“ upozornil jeden používateľ. Možno teda žena vedome zahrala ľuďom na city – a možno o tomto pravidle naozaj nevedela a vďaka búrke komentárov si napokon ušetrí nepríjemné pohľady, či dokonca otvorenú konfrontáciu hostí priamo na svadbe.
V najnovšom videu sa pochválila, ktoré šaty si nakoniec vybrala – rozhodla sa pre možnosť číslo tri. Ide o veľmi elegantný kúsok, no mnohí tvrdia, že hoci to nebola tá najhoršia voľba, aj táto farba pôsobí príliš svetlo.
