Toto sa stať nemalo. Diváci reagujú na finále Nemocnice, s postavami súcitia, no majú jednu výčitku

Diváci sa tešili, že aj počas leta budú mať čo pozerať, keďže TV JOJ ako svoju najväčšiu zbraň vytasila novú sériu obľúbeného seriálu. Tá však obsahovala menej epizód, než diváci čakali, a tak za sebou majú finále 12. série a pred sebou čakanie na ďalšiu.

Na konci tejto série mali diváci naozaj o zábavu aj napätie postarané. Čakali, či sa Eva vzdá dieťatka, Otto to nevydržal a konečne povedal pravdu a Alica a Noro dostali svoj šťastný koniec. Azda najkomentovanejšou bola scéna, v ktorej diváci márne hľadali odpoveď na otázku, či to bol skutočne Filipov posledný deň a vo veľkom diskutovali aj o tom, kto mohol za smrť Dejvického.

Nie všetko ich potešilo

Azda najväčšiu radosť mali diváci z toho, že Eva zabojovala o dieťa a uvedomila si, že jej prítomnosť Samkovi nemôže ublížiť, práve naopak. Pred súdom povedala, že sa nedokáže a nechce vzdať dieťaťa, ktoré miluje a chce dostať šancu byť dobrou a zodpovednou matkou.

Diváci boli z jej slov nadšení a zároveň poukázali na iróniu: „Veľmi dobre urobila. Bolo by vtipné, keby testy DNA ukázali, že Peter ani nie je otec.“ A zatiaľ čo on si myslí, že Eva byť mamou nezvládne, fanúšikovia Nemocnice si myslia opak a v komentároch tiež odkázali, že jej držia palce. „A veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí Eve pomáhali, aby o dieťa zabojovala,“ dodala diváčka.

Najviac neistou budúcnosťou však ostáva stále tá Filipova. Ten totiž vbehol do budovy po plyšového medveďa, no diváci ho už nevideli vychádzať. Namiesto toho sa ozval výbuch. „Filip je nesmrteľný človek. Keď prežil letecké nešťastie…“ poznamenala pobavená diváčka a ďalšia dodala: „Prežije aj výbuch plynu.“ Tretia zhodnotila: „Ja to vravím, slovenský Semir Gerkhan.“

Našli sa však aj takí, ktorí veria, že Filip skutočne zomrel. Napríklad: „Toto sa nemalo stať. Takýto koniec Filipa Baloga.“ alebo „Bez Baloga to nebude ono.“

Očakávali viac