„Toto nenos už.“ Tvrdý list Ježiškovi rozosmial stovky Slovákov: Autorovi odkazujú, že je to dobrý chlapec

Fotografiu zverejnila jedna z členiek skupiny RETRO spomienky na detstvo na sociálnej sieti Facebook. Obrázok sa takmer okamžite stal hitom – pod príspevkom pribúdali desiatky komentárov a šíri sa aj v ďalších skupinách. „Milý Ježiško,“ začína list napísaný detským písmom.
Slováci majú vďaka listu skvelú vianočnú náladu
„Prosím si iba 15 €uro, ja si už niečo kúpim. A ocovi prines konečne niečo poriadne, lebo stále mu nosíš trenírky, ponožky a teplé spodky.“
Pod textom sú dokreslené dva typické otcovské darčeky – ponožky a spodná bielizeň – preškrtnuté ťahmi ceruzky s poznámkou:
Toto nenos už.
Slováci a Česi sa na jeho obsahu úprimne pobavili. Vlákno zaplavili veselé smajlíky a dobrá nálada, mnohí vyzdvihovali detskú otvorenosť: „Dobrý chlapec. Otec na teba môže byť hrdý,“ napísal jeden z diskutujúcich. Iní žartovali, že chlapec má pravdu a po takomto starostlivo napísanom liste si otec určite zaslúži niečo lepšie, než obligátne balenie spodnej bielizne.
Nahlásiť chybu v článku