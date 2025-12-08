„Toto nenos už.“ Tvrdý list Ježiškovi rozosmial stovky Slovákov: Autorovi odkazujú, že je to dobrý chlapec

Foto: ilustračné, Pexels / Facebook.com (neznámy autor)

Michaela Olexová
Vianoce
Písali ste listy pre Ježiška aj vy?

Fotografiu zverejnila jedna z členiek skupiny RETRO spomienky na detstvo na sociálnej sieti Facebook. Obrázok sa takmer okamžite stal hitom – pod príspevkom pribúdali desiatky komentárov a šíri sa aj v ďalších skupinách. „Milý Ježiško,“ začína list napísaný detským písmom.

Slováci majú vďaka listu skvelú vianočnú náladu

„Prosím si iba 15  €uro, ja si už niečo kúpim. A ocovi prines konečne niečo poriadne, lebo stále mu nosíš trenírky, ponožky a teplé spodky.“

Pod textom sú dokreslené dva typické otcovské darčeky – ponožky a spodná bielizeň – preškrtnuté ťahmi ceruzky s poznámkou:

Toto nenos už.

Slováci a Česi sa na jeho obsahu úprimne pobavili. Vlákno zaplavili veselé smajlíky a dobrá nálada, mnohí vyzdvihovali detskú otvorenosť: „Dobrý chlapec. Otec na teba môže byť hrdý,“ napísal jeden z diskutujúcich. Iní žartovali, že chlapec má pravdu a po takomto starostlivo napísanom liste si otec určite zaslúži niečo lepšie, než obligátne balenie spodnej bielizne.

