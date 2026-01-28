Toto na palube lietadla zažiť nechcete: Cestujúci majú za sebou hodiny strachu. Stroj nemohol pristáť

Preventívne boli informované aj nemocnice v okolí letiska.

Cestujúci zažili mimoriadne dramatické chvíle už niekoľko minút po vzlete. Lietadlo smerujúce z Hamburgu do Lisabonu hlásilo krátko po štarte technické problémy a pilot sa rozhodol pre návrat na letisko. Na palube sa nachádzalo 103 ľudí, ktorých čakali takmer dve hodiny napätia vo vzduchu.

O incidente informoval nemecký denník Bild. Lietadlo spoločnosti TAP Air Portugal vzlietlo z Hamburgu približne o 14:30 a jeho cieľom bola portugalská metropola Lisabon. Problémy sa objavili ešte predtým, než stroj dosiahol pobrežie Severného mora, keď v kokpite zaznel varovný signál.

Lietadlo bolo po štarte príliš ťažké

Pilot ihneď po zistení technickej poruchy požiadal o návrat na letisko. Podľa informácií hamburského letiska tak išlo o plánované núdzové pristátie. Situáciu však komplikovala hmotnosť lietadla typu Embraer 190, ktoré bolo po štarte plne natankované a na bezpečné pristátie príliš ťažké.

Foto: Pexels

Z tohto dôvodu musel stroj približne dve hodiny krúžiť nad severným Nemeckom, konkrétne v oblasti medzi mestami Bremervörde a Itzehoe. Cieľom bolo spotrebovať časť paliva, aby sa znížila hmotnosť lietadla a zabezpečila kratšia a bezpečnejšia brzdná dráha pri pristátí.

Prvý pokus o pristátie museli piloti prerušiť

Keď sa okolo 16:00 podarilo dosiahnuť prijateľnú pristávaciu hmotnosť, nasledovala ďalšia skúška nervov. Piloti sa pokúsili o pristátie, no prvý pokus museli prerušiť a lietadlo sa opäť vrátilo do vyčkávacieho priestoru. Pre cestujúcich to znamenalo pokračovanie stresujúcich momentov.

Na letisku sa medzičasom zhromaždili desiatky príslušníkov hasičského zboru a záchrannej služby, ktorí boli pripravení okamžite zasiahnuť. Preventívne boli informované aj nemocnice v okolí letiska. Krátko po 16:00 nasledoval ďalší pokus o pristátie. Tentoraz už úspešný. Lietadlo po prudšom brzdení bezpečne pristálo a presunulo sa k pripraveným záchranným zložkám, ktoré však napokon nemuseli zasahovať, nakoľko sa podľa hasičov incident zaobišiel bez zranení.

