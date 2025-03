Úprimné priznanie Dominiky Cibulkovej, ktoré mnohých šokuje: Odmalička bola outsiderkou, ktorú podceňovali

Hoci je jednou z najúspešnejších tenistiek slovenskej histórie, nebola to vždy len prechádzka ružovou záhradou. Dvojnásobná mamička, známa svojou húževnatosťou a disciplínou, na sebe makala, lebo vedela, že nič nedostane zadarmo. Už odmalička drela na tenisových kurtoch a aj keď ju niektorí v jej okolí podceňovali, nenechala sa zlomiť a išla si za svojím snom. Výsledkom je viac ako 400 zápasov, z ktorých vzišla ako víťazka.

Je jasné, že všetko sa momentálne točí okolo jej rodiny, staršieho Jakubka a mladšej Ninky. Pre Dominiku Cibulkovú sú prioritou číslo jeden, no nezabúda ani na seba. Disciplínu a vytrvalosť neukázala len na tenisových kurtoch, ako naznačil portál Športweb. Zamakala na svojej postave a hoci to trvalo 14 mesiacov, dočkala sa vytúženého cieľa, v ktorom má o 25 kíl menej. Opäť to dotiahla do konca a dnes vedie ostatné ženy pomocou svojej aplikácie na ceste za úspechom v oblasti chudnutia.

Ako vyzerali jej začiatky?

Nielen rozkošné deti, ale aj kariéra bola a stále je dôležitou súčasťou jej života. Bez nej by nebola tam, kde je teraz. Aj preto si veľmi dobe spomína na to, ako sa to celé začalo a kto ju priviedol k tenisu. „Prvýkrát som stála na tenisovom dvorci, keď som mala sedem a pol roka u nás v Piešťanoch. Otec Lukáša Lacka ma zavolal – poznal mojich rodičov a opýtal sa, či Dominika nechce dôjsť pozrieť na tréning, lebo majú nábor. Takouto náhodou to celé začalo,“ uviedla Dominika v relácii športovej stanice RTVS Tichý hlas velikánov a pokračovala v rozprávaní, že pohyb mala v krvi.

Spočiatku skúšala plávanie, gymnastiku a dokonca aj balet. „Ale nič ma až tak nechytilo. Až keď sme po asi dvoch týždňoch trénovania išli na turnaj do Bratislavy a odohrala som prvý zápas. To sa mi páčilo a bolo to prvé a jediné, čo ma naozaj chytilo,“ ozrejmila 35-ročná dvojnásobná mamička.

Ako už bolo spomenuté, Dominika zažila množstvo víťazstiev. Je to jednoducho kráľovná tenisových kurtov, hoci priznala, že jednu hráčku nevedela zdolať. „Jedinou hráčkou, ktorú som nikdy nedokázala poraziť, bola Američanka Serena Williamsová. Raz som nad ňou vyhrávala 6:2, 4:1 a potom jej začalo padať podanie a bolo zle,“ povedala bývalá tenistka.

