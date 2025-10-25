Toto je najmladší miliardár na svete: Vlastní lieky, takmer nemá tvár a nikdy ste o ňom nepočuli

Na celom svete existuje len 21 ľudí mladších ako 30 rokov, ktorí majú majetok s deviatimi nulami (len dvaja z nich ho nezdedili). Najmladším členom tohto exkluzívneho klubu je 20-ročný Johannes von Baumbach, potomok jednej z najbohatších rodín v Európe. Jeho rodine patrí Boehringer Ingelheim, najväčšia súkromná farmaceutická spoločnosť na svete.
O Johannesovi von Baumbach sa vie len minimum.
Nemá verejný profil, žiadne sociálne siete, žiadne verejné vystúpenia. Informácie o jeho existencii sa objavujú len okrajovo – pár fotografií jeho tváre a pár útržkov o jeho záľubách, akými je súťažné lyžovanie v Rakúsku, no médiá o ňom prinášajú len dohady. Jeho rodina si dlhodobo pestuje povesť extrémneho súkromia. Čo sa o nej vie, pochádza zväčša z korporátnych správ a majetkových záznamov.
Súrodenci s nevídaným bohatstvom
Podľa Forbesu má každý zo štyroch súrodencov vo veku 20, 24, 26 a 27 rokov majetok vo výške približne 5,4 miliardy dolárov. Spoločnosť Boehringer Ingelheim vedie Johannesov strýko Hubertus von Baumbach, člen štvrtej generácie rodu. Firma vznikla v roku 1885 a počas viac než 130 rokov sa stala farmaceutickým impériom, ktoré dnes pôsobí na 130 trhoch.
Rodina von Baumbach si stráži svoju anonymitu striktne. Ako opisuje portál Brand Vision, Johannes „vedie svoj život v absolútnej tajnosti“. Tento prístup nie je vo svete miliardárov neobvyklý – najmä u dedičov, ktorí by inak vyrastali pod drobnohľadom médií a verejnosti. Utajenie poskytuje kontrolu nad vlastným imidžom, chráni pred únosmi, vydieračmi aj povrchnými vzťahmi. V prípade mladých miliardárov navyše ide o spôsob, ako si uchovať psychickú stabilitu v prostredí, kde sú peniaze samozrejmosťou, ale súkromie luxusom.
Väčšina najmladších miliardárov je z Európy a z Nemecka
Podľa Forbesu ďalej pochádza 15 z 21 miliardárov mladších ako tridsať rokov z Európy, pričom väčšia časť z nich je z Nemecka. Medzi nich patria aj Sophie Luise Fielmannová, dcéra zakladateľa Fielmann Group AG, ďalej Kevin David Lehmann, ktorý vlastní polovicu reťazca dm-drogerie markt, či Maxim Tebar, predstaviteľ štvrtej generácie rodiny stojacej za výrobcom motorových píl STIHL.
Kým mnohí miliardári si budujú svoj obraz pred kamerami, Johannes von Baumbach zvolil presný opak. Alebo, ako sa dá len tušiť, beztvárnosť mu bola pridelená – ako súčasť rodinných pravidiel, ktoré stoja nad jednotlivcom. Najmladší miliardár sveta je tak zároveň najneviditeľnejším človekom na planéte.
Nahlásiť chybu v článku