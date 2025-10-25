Toto je najmladší miliardár na svete: Vlastní lieky, takmer nemá tvár a nikdy ste o ňom nepočuli

Foto: Freepik (vytvorené pomocou AI)

Michaela Olexová
Byť miliardárom v takomto nízkom veku je výnimočné.

Na celom svete existuje len 21 ľudí mladších ako 30 rokov, ktorí majú majetok s deviatimi nulami (len dvaja z nich ho nezdedili). Najmladším členom tohto exkluzívneho klubu je 20-ročný Johannes von Baumbach, potomok jednej z najbohatších rodín v Európe. Jeho rodine patrí Boehringer Ingelheim, najväčšia súkromná farmaceutická spoločnosť na svete.

O Johannesovi von Baumbach sa vie len minimum.

Nemá verejný profil, žiadne sociálne siete, žiadne verejné vystúpenia. Informácie o jeho existencii sa objavujú len okrajovo – pár fotografií jeho tváre a pár útržkov o jeho záľubách, akými je súťažné lyžovanie v Rakúsku, no médiá o ňom prinášajú len dohady. Jeho rodina si dlhodobo pestuje povesť extrémneho súkromia. Čo sa o nej vie, pochádza zväčša z korporátnych správ a majetkových záznamov.

Súrodenci s nevídaným bohatstvom

Podľa Forbesu má každý zo štyroch súrodencov vo veku 20, 24, 26 a 27 rokov majetok vo výške približne 5,4 miliardy dolárov. Spoločnosť Boehringer Ingelheim vedie Johannesov strýko Hubertus von Baumbach, člen štvrtej generácie rodu. Firma vznikla v roku 1885 a počas viac než 130 rokov sa stala farmaceutickým impériom, ktoré dnes pôsobí na 130 trhoch.

Foto: Profimedia

Rodina von Baumbach si stráži svoju anonymitu striktne. Ako opisuje portál Brand Vision, Johannes „vedie svoj život v absolútnej tajnosti“. Tento prístup nie je vo svete miliardárov neobvyklý – najmä u dedičov, ktorí by inak vyrastali pod drobnohľadom médií a verejnosti. Utajenie poskytuje kontrolu nad vlastným imidžom, chráni pred únosmi, vydieračmi aj povrchnými vzťahmi. V prípade mladých miliardárov navyše ide o spôsob, ako si uchovať psychickú stabilitu v prostredí, kde sú peniaze samozrejmosťou, ale súkromie luxusom.

Väčšina najmladších miliardárov je z Európy a z Nemecka

Podľa Forbesu ďalej pochádza 15 z 21 miliardárov mladších ako tridsať rokov z Európy, pričom väčšia časť z nich je z Nemecka. Medzi nich patria aj Sophie Luise Fielmannová, dcéra zakladateľa Fielmann Group AG, ďalej Kevin David Lehmann, ktorý vlastní polovicu reťazca dm-drogerie markt, či Maxim Tebar, predstaviteľ štvrtej generácie rodiny stojacej za výrobcom motorových píl STIHL.

Kým mnohí miliardári si budujú svoj obraz pred kamerami, Johannes von Baumbach zvolil presný opak. Alebo, ako sa dá len tušiť, beztvárnosť mu bola pridelená – ako súčasť rodinných pravidiel, ktoré stoja nad jednotlivcom. Najmladší miliardár sveta je tak zároveň najneviditeľnejším človekom na planéte.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Toto je najbohatšia rodina na svete: Vlastnia potraviny, majú viac peňazí ako väčšina krajín a…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Na Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenieNa Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenie
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac